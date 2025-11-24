Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο στολισμένο πλατό της εκπομπής της

Η Κατερίνα Καινούργιου, πιο λαμπερή από ποτέ, καλημέρισε τους τηλεθεατές το πρωί της Δευτέρας μέσα από το στολισμένο για τα Χριστούγεννα πλατό της εκπομπής της.

Με διάθεση γιορτινή αλλά και χιουμοριστική, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό το πόσο κουράζεται πλέον μέχρι να μπει στο πλατό!

Όπως αποκάλυψε, έκανε λίγο ζάπινγκ στις πρωινές εκπομπές για να δει πώς στόλισαν φέτος τα πλατό τους. Η διαδικασία αυτή, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα της προκαλούσε καμία δυσκολία, φαίνεται πως αυτή τη φορά… την εξάντλησε. «Πήγα από εδώ μέχρι εκεί και κουράστηκα. Αν τα παθαίνω αυτά στον πέμπτο μήνα, τι θα συμβεί στον ένατο;» είπε γελώντας.

Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»

Η παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Όπως έχει παραδεχτεί η ίδια μέσα από την εκπομπή της περιμένει κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα και τους έντονους ρυθμούς της τηλεοπτικής καθημερινότητας, δεν κρύβει ότι αρχίζει να νιώθει τις φυσιολογικές αλλαγές και την κούραση που συνοδεύουν τους μεσαίους μήνες της εγκυμοσύνης.

Η ίδια συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές της εγκυμοσύνης της με διακριτικότητα αλλά και χαρά, δείχνοντας πόσο ανυπομονεί για τον νέο ρόλο της στη ζωή: αυτόν της μητέρας. Και όπως φαίνεται, παρά τις μικρές δυσκολίες, η Κατερίνα Καινούργιου ζει τη συγκεκριμένη περίοδο με ενθουσιασμό, συγκίνηση και μια δόση χιούμορ που κάνει την καθημερινότητά της ακόμη πιο όμορφη.

Πρόσφατα, μαζί με τον σύντροφό της αποφάσισαν να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης και να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, ενώ μετά τη γέννηση της κόρης τους οι δυο τους σχεδιάζουν να ανέβουν και τα σκαλιά της εκκλησίας, κάνοντας το θρησκευτικό γάμο τους.  

Μάλιστα, ο τρίδυμος αδελφός του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Νικόλας, είχε μιλήσει στο star.gr και είχε αποκαλύψει ότι πιθανό όνομα για τη μικρή είναι το Ξένια, το όνομα της μητέρας τους.

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
