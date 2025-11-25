Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Με αισιοδοξία και θετική διάθεση εμφανίστηκε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, προαναγγέλλοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες όμορφες ενέργειες και ευνοϊκές όψεις.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Όμορφα πράγματα, ωραίες όψεις έχουμε. Θα είναι beautiful τα things… τουλάχιστον για μερικές μέρες!»

Η γνωστή αστρολόγος είχε υποσχεθεί από την προηγούμενη εκπομπή ότι το τριήμερο που έρχεται κρύβει σημαντικές αστρολογικές επιρροές – και σήμερα επιβεβαίωσε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που «ανήκει δικαιωματικά στην Αφροδίτη».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι όψεις των ημερών: Η Αφροδίτη στο προσκήνιο

Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο η Αφροδίτη πραγματοποιεί διαδοχικές όψεις που ενεργοποιούν θέματα ομορφιάς, σχέσεων, έρωτα και γενικότερης καλοπέρασης.

Σήμερα: Σύνοδος Αφροδίτης με ανάδρομο Ερμή

Μια όψη που ενισχύει τις συζητήσεις γύρω από σχέσεις, επανασυνδέσεις, διευκρινίσεις και συναισθηματικά θέματα. Παλιές ιστορίες μπορεί να ξανανοίξουν, αλλά με διάθεση κατανόησης.

Αύριο: Τρίγωνο Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο

Η Άση χαρακτήρισε αυτή την όψη ιδιαίτερα θετική, αναφέροντας ότι φέρνει εύνοια, χαρά, τύχη και ευκαιρίες. Η διάθεση ανεβαίνει και η ενέργεια είναι «beautiful», όπως είπε χαριτολογώντας.

Μεθαύριο: Τρίγωνο Αφροδίτης – Κρόνο στους Ιχθύς

Εδώ η αστρολόγος έδειξε λίγη περισσότερη… συγκράτηση: «Είναι άλλο να συναντά η Αφροδίτη τον Δία και άλλο τον Κρόνο. Ο Κρόνος πάντα έχει να κάνει με "πρέπει". Όμως πολλές φορές αυτά τα πρέπει είναι σημαντικά και τελικά ευχάριστα».

Η όψη αυτή φέρνει σταθεροποίηση σε σχέσεις, σοβαρές αποφάσεις, δέσμευση και πρακτικές λύσεις.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, η Αφροδίτη κυβερνά:

  • τον έρωτα
  • τις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές, συνεργασίες)
  • την ομορφιά
  • την απόλαυση και την καλοπέραση γενικότερα

Γι’ αυτό και το τριήμερο είναι ιδανικό για να χαρούμε, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να φλερτάρουμε, να ασχοληθούμε με προσωπική φροντίδα ή ακόμη και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.

Μια εβδομάδα που… ανήκει στην Αφροδίτη

Όπως τόνισε η γνωστή αστρολόγος: «Η Αφροδίτη αυτή την εβδομάδα κάνει τις περισσότερες όψεις από κάθε άλλο πλανήτη. Είναι μια εβδομάδα που της ανήκει δικαιωματικά.»

Με λίγα λόγια, μπαίνουμε σε μια περίοδο γεμάτη συναισθηματική ζεστασιά, θετικότητα και ευκαιρίες για να βελτιώσουμε ό,τι αγαπάμε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
