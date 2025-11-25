Κλείδωσε ο «Αδύναμος Κρίκος» στο Open: Η παρουσιάστρια - έκπληξη

Προς των πυλών βρίσκεται η επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου στην τηλεόραση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λιλής Πυράκη στο Breakfast@Star.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, προς τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να βγει στον αέρα του Open το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», με τη Μαρία Μπακοδήμου να αναλαμβάνει την παρουσίαση.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι έχει «κλειδώσει» και η ομάδα που θα πλαισιώσει την έμπειρη παρουσιάστρια, η οποία θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στον Δεκέμβριο.

«Mέσα από το Breakfast, λοιπόν, θα αποκαλύψουμε ότι κλείδωσε, παιδιά, ο “Αδύναμος Κρίκος” για το Open, με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου. Πολλή συζήτηση έχει γίνει, όντως, Ετεοκλή, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί καθυστέρησε το κανάλι να πάρει τα δικαιώματα του “Αδύναμου Κρίκου” από το BBC. Οπότε αυτή η μικρή καθυστέρηση έφερε και την αργοπορία στην ανακοίνωση.

Η Μαρία Μπακοδήμου στο τιμόνι του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»

Από στιγμή σε στιγμή, μέσα στη μέρα –σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον– θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ καναλιού και εταιρείας παραγωγής, ώστε να είναι και επίσημο αυτό που σας μεταφέρω. Και μετά, σε δεύτερη φάση, θα υπογράψει και η Μαρία Μπακοδήμου, αλλά μιλάμε πλέον για μια τελειωμένη υπόθεση — είναι βέβαιο ότι θα είναι η παρουσιάστρια. Έχει βρεθεί μαθαίνω και η ομάδα και το πλατό όπου θα γίνουν τα γυρίσματα. Είναι όλα κλεισμένα. Τα γυρίσματα θα γίνουν μέσα στον Δεκέμβριο και η εταιρεία παραγωγής μαζί με το κανάλι ευελπιστούν η πρεμιέρα να γίνει στα τέλη Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη αίσθηση και ο στόχος τους», ανέφερε η Λιλή Πυράκη στην πρωινή εκπομπή του Star, σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» είναι τηλεπαιχνίδι γνώσεων που προβαλλόταν αρχικά από το Mega από το 2001 έως το 2003 και επανήλθε την τηλεοπτική σεζόν 2019-2020 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Τη σεζόν 2022-2023 προβλήθηκε από την ΕΡΤ1.

Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού “The Weakest Link”. Παρουσιάστρια της πρώτης και της δεύτερης σεζόν ήταν η Έλενα Ακρίτα, ενώ από την τρίτη σεζόν τη θέση του παρουσιαστή ανέλαβε ο Τάσος Τρύφωνος.

