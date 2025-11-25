Κλείδωσε ο «Αδύναμος Κρίκος» στο Open: Η παρουσιάστρια - έκπληξη

Το ρεπορτάζ της Λιλής Πυράκη στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 17:47 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
25.11.25 , 17:42 Είδαμε την παράσταση (Love me) Tinder στο Theatre of the NO
25.11.25 , 17:04 Κληρονομιές: Σαρωτικές αλλαγές – Τι θα ισχύει όταν δεν υπάρχει διαθήκη
25.11.25 , 17:03 Η Ξάνθη τιμά τη Ζωή Δαλακλίδου 13 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της
25.11.25 , 16:35 StarLight - Νάντια Δαλκυριάδου: «Στο θέατρο ψάχνουμε την ελπίδα...»
25.11.25 , 16:12 Χριστίνα Σάλτη: Ξέσπασε σε δάκρυα όταν αναφέρθηκε στη μαμά της
25.11.25 , 16:05 “Αττική 2025 – Pallini Initiative”:Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό
25.11.25 , 15:59 «Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»
25.11.25 , 15:58 Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης Μήτογλου- Πότε θα γίνει
25.11.25 , 15:57 Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!
25.11.25 , 15:39 Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δε βλέπω κάποια ομοιότητα με το "Σ' αγαπώ μ' αγαπάς"»
25.11.25 , 15:20 Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»
25.11.25 , 15:20 GNTM vibes: Το Miracle Pre Styler που προστατεύει τα μαλλιά πριν το styling
25.11.25 , 15:14 ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κληρονομιές: Σαρωτικές αλλαγές – Τι θα ισχύει όταν δεν υπάρχει διαθήκη
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
«Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προς των πυλών βρίσκεται η επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου στην τηλεόραση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λιλής Πυράκη στο Breakfast@Star.

Κατερίνα Γκαγκάκη: Όσα είπε για τη Μαρία Μπακοδήμου και το OPEN

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, προς τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να βγει στον αέρα του Open το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», με τη Μαρία Μπακοδήμου να αναλαμβάνει την παρουσίαση.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι έχει «κλειδώσει» και η ομάδα που θα πλαισιώσει την έμπειρη παρουσιάστρια, η οποία θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στον Δεκέμβριο.

Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα

«Mέσα από το Breakfast, λοιπόν, θα αποκαλύψουμε ότι κλείδωσε, παιδιά, ο “Αδύναμος Κρίκος” για το Open, με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου. Πολλή συζήτηση έχει γίνει, όντως, Ετεοκλή, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί καθυστέρησε το κανάλι να πάρει τα δικαιώματα του “Αδύναμου Κρίκου” από το BBC. Οπότε αυτή η μικρή καθυστέρηση έφερε και την αργοπορία στην ανακοίνωση.

Η Μαρία Μπακοδήμου στο τιμόνι του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»

Η Μαρία Μπακοδήμου στο τιμόνι του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»

Από στιγμή σε στιγμή, μέσα στη μέρα –σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον– θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ καναλιού και εταιρείας παραγωγής, ώστε να είναι και επίσημο αυτό που σας μεταφέρω. Και μετά, σε δεύτερη φάση, θα υπογράψει και η Μαρία Μπακοδήμου, αλλά μιλάμε πλέον για μια τελειωμένη υπόθεση — είναι βέβαιο ότι θα είναι η παρουσιάστριαΈχει βρεθεί μαθαίνω και η ομάδα και το πλατό όπου θα γίνουν τα γυρίσματα. Είναι όλα κλεισμένα. Τα γυρίσματα θα γίνουν μέσα στον Δεκέμβριο και η εταιρεία παραγωγής μαζί με το κανάλι ευελπιστούν η πρεμιέρα να γίνει στα τέλη Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη αίσθηση και ο στόχος τους», ανέφερε η Λιλή Πυράκη στην πρωινή εκπομπή του Star, σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» είναι τηλεπαιχνίδι γνώσεων που προβαλλόταν αρχικά από το Mega από το 2001 έως το 2003 και επανήλθε την τηλεοπτική σεζόν 2019-2020 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Τη σεζόν 2022-2023 προβλήθηκε από την ΕΡΤ1.

Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού “The Weakest Link”. Παρουσιάστρια της πρώτης και της δεύτερης σεζόν ήταν η Έλενα Ακρίτα, ενώ από την τρίτη σεζόν τη θέση του παρουσιαστή ανέλαβε ο Τάσος Τρύφωνος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top