Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με Pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία/ Κοινωνία Ώρα Mega

Εκρηκτική ήταν η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο club Lohan, όπου θα εμφανίζεται τον φετινό χειμώνα.

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τραγούδησε, χόρεψε pole dancing και γενικά παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show υπό τους ρυθμούς των επιτυχιών της.

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Από την πρεμιέρα της δε θα μπορούσε να λείπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος την καμάρωνε παρέα με τον νονό του γιου τους, Ερμή, Πέτρο Τσαπαρδώνη.

Αλμπέρτο Μποτία/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλμπέρτο Μποτία/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάλιστα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην παρουσία του συντρόφου της, όταν η ίδια ήταν επί σκηνής. Ήταν τη στιγμή που η τραγουδίστρια πήρε ένα μπουκαλάκι νερό από το κοινό. Χαμογέλασε και είπε από το μικρόφωνο: «Είναι και ο άνδρας μου εδώ απόψε, οπότε μη φοβάσαι τίποτα».

Πέτρος Τσαπαρδώνης- Αλμπέρτο Μποτία/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Πέτρος Τσαπαρδώνης- Αλμπέρτο Μποτία/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλμπέρτο Μποτία/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Πριν λίγες μέρες, η performer παρουσίασε τα κομμάτια από το νέο της album με τίτλο «Hybrid».

Το «Alleluia», μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική, είναι το lead single, το οποίο έχει αγαπηθεί από το κοινό από την αρχή της κυκλοφορίας του. Μάλιστα, το video clip του είνα ένα short film, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Ποιμενίδης.

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ενδεικτικά, το «Alleulia» μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου έναν μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart, καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.

Η Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της στο Lohan/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ