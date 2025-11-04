Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα

«Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις δώσει»

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Μαρία Μπακοδήμου και τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Αργυρόπουλο, καθώς ο μεγαλύτερος γιος τους, Νικήτας, γιόρτασε τα 25α γενέθλιά του.

Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»

Οι δύο γονείς διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι, σε έναν χώρο με θέα την Ακρόπολη, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στον εορτάζοντα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τη γιορτή, συνοδεύοντάς το με θερμές ευχές για τον Νικήτα Αργυρόπουλο.

Μαρία Μπακοδήμου: Με τον 25χρονο γιο της, Νικήτα Αργυρόπουλο στο Ντουμπάι

 

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

«Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις δώσει. Ευγνώμων για όλα. Δεν είναι δεδομένα· είναι δώρα. Οι στιγμές, είναι το πολύ, εδώ, τώρα: ευχαριστώ», έγραψε η Μαρία Μπακοδήμου. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει διαζύγιο εδώ και αρκετά χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν εξαιρετικές, με κοινή προτεραιότητα πάντα την οικογένεια και τους δύο γιους τους, Άρη και Νικήτα.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
