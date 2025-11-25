«Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»

Όσα είπε η μητέρα του Μάριου για τη μεταμόσχευση του παιδιού της στο Τορίνο / Βίντεο Alpha

Μια ιστορία που έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα συνεχίζει να γράφεται στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου ο 18χρονος Μάριος υποβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε μεταμόσχευση ήπατος. Το νεαρό παιδί, που γεννήθηκε το 2007 με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, δίνει εδώ και μήνες έναν δύσκολο και αδιάκοπο αγώνα για τη ζωή.

Το μόσχευμα βρέθηκε και η πολύωρη επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης, οι γιατροί έχουν προγραμματίσει και δεύτερο χειρουργείο, το οποίο θα ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ο Μάριος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση, ενώ η μητέρα του βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

«Έγιναν ιατρικά λάθη», λέει η μητέρα του Μάριου

Η μητέρα του 18χρονου, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» περιέγραψε τη δύσκολη πορεία του παιδιού της, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήταν το σύνδρομο αυτό που οδήγησε τον Μάριο στη μεταμόσχευση, αλλά μια σειρά σοβαρών ιατρικών λαθών.

«Έχω λάβει μηνύματα από γονείς που φοβούνται το Alagille. Όμως το σύνδρομο δεν οδηγεί πάντα σε μεταμόσχευση. Έχω γνωρίσει 40χρονη μητέρα με παιδιά που ζει κανονικά, έχω δει φοιτητές. Τον Μάριο τον οδήγησαν εδώ τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά. Και ήταν στη σειρά».

O Mάριος που πάσχει από το σύνδρομο Alagille σε μικρότερη ηλικία

«Ο Μάριος έχει μια δυνατή καρδιά»

Παρά τις δυσκολίες, η μητέρα διατηρεί την πίστη και τη δύναμή της.

«Οι γιατροί μου είπαν μετά το πρώτο χειρουργείο ότι ο Μάριος έχει μια δυνατή καρδιά. Έχει πολλή αγάπη μέσα του και λατρεύει τη ζωή. Όλα τα χρόνια χορεύει, τραγουδάει, δεν πτοείται. Περιμένω τη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον εαυτό του χωρίς τα κίτρινα μάτια… Αυτό ήταν το όνειρό του: να δει τον εαυτό του άσπρο».

Η μητέρα ήδη ονειρεύεται τη μέρα που θα ξυπνήσει, για να τον πάρει μια βόλτα στους στολισμένους δρόμους του Τορίνο τα Χριστούγεννα, μια μικρή υπόσχεση που του έχει δώσει και κρατάει σαν φυλαχτό.