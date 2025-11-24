Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μιας οικογένειας έζησαν η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης, καθώς η κόρη τους, Παολίνα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το χαρμόσυνο γεγονός συνοδεύτηκε από ένα γεμάτο αγάπη και υπερηφάνεια μήνυμα του πατέρα της, το οποίο συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Με λόγια τρυφερά και βαθιά συγκινημένα, ο πατέρας απευθύνθηκε στη «πριγκιπισσούλα» του, όπως την αποκαλεί: «ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΟΥΛΑ ΜΟΥ! ⭐️⭐️⭐️❤️‍🔥Πτυχιούχος πλέον του τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ…

Συγκίνηση, υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη!»

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την πορεία της κόρης του και το ήθος που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια: «Δεν υπάρχει μέρα που να πέρασε χωρίς να μας έχεις κάνει περήφανους… όχι μόνο για τα πτυχία και τις γνώσεις σου, αλλά κυρίως για το ήθος σου, τον χαρακτήρα σου, τη διάθεση να ζήσεις έντονα τη ζωή σου και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα!»

Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με μια πανέμορφη, πατρική δήλωση αγάπης: «Ο μπαμπακούλης – ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου», συνοδευόμενο από καρδιές και αστέρια.

Μάλιστα, στην ανάρτηση βλέπουμε την τραγουδίστρια να είναι δίπλα στο κοριτσάκι της και η χαρά της να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

Η Παόλα σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε πει για την κόρη της: «Είμαι η καλύτερη μητέρα και δεν είμαι αυστηρή, όπως λέει το παιδί μου. Η κόρη μου είναι όλη μου η ζωή! Αγχώνομαι για τα πάντα. Εμπιστεύομαι το παιδί μου, ειλικρινά το εμπιστεύομαι, αλλά δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους έξω».

Θυμίζουμε πως τον Αύγουστο του 2021 η κόρη της διάσημης παρουσιάστριας ήταν ανάμεσα σε εκείνους που πέτυχαν τον στόχο τους και πέρασαν στη σχολή που ήθελαν.

Η 18χρονη τότε Παολίνα είχε σαρώσει στις πανελλήνιες, καθώς είχε περάσει 2η στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

Η Παολίνα ήταν τρισευτυχισμένη και είχε μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στο instagram.



