Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους

Μια ιδιαίτερη και σπάνια στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Πάολα, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη, και την κόρη τους, Παολίνα.
Η κόρη της Πάολας έγινε 22 ετών - Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο πατέρας της
Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε σε γάμο αγαπημένων φίλων, οι τρεις τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.
Την αρχή έκανε η Παολίνα, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ λίγο αργότερα η Πάολα την αναδημοσίευσε, συνοδεύοντάς τη με μια καρδιά.
Πάολα: Η δημόσια εμφάνιση με τον επιχειρηματία σύντροφό της Λάζαρο Βαφειάδη
Παρότι η Πάολα και ο Φώτης έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και χρόνια, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν άριστη σχέση, έχοντας πάνω από όλα την κόρη τους, Παολίνα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο έχουν εκφραστεί δημοσίως με τρυφερότητα και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
«Ο Φώτης είναι ο άνθρωπός μου. Η οικογένειά μου. Έχουμε χωρίσει αλλά δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Η αγάπη υπερτερεί του εγωισμού. Στην αρχή μπορεί να πονάει κάτι, αλλά η αγάπη είναι τόσο έντονο συναίσθημα», είχε δηλώσει στο παρελθόν η τραγουδίστρια.