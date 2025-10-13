Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους

Μια ιδιαίτερη και σπάνια στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Πάολα, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη, και την κόρη τους, Παολίνα.

Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε σε γάμο αγαπημένων φίλων, οι τρεις τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Την αρχή έκανε η Παολίνα, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ λίγο αργότερα η Πάολα την αναδημοσίευσε, συνοδεύοντάς τη με μια καρδιά.

H Πάολα και ο πρώην σύντροφος της, Φώτης Ζογλοπίτης με την κόρη τους, Παολίνα

Παρότι η Πάολα και ο Φώτης έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και χρόνια, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν άριστη σχέση, έχοντας πάνω από όλα την κόρη τους, Παολίνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο έχουν εκφραστεί δημοσίως με τρυφερότητα και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.

«Ο Φώτης είναι ο άνθρωπός μου. Η οικογένειά μου. Έχουμε χωρίσει αλλά δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Η αγάπη υπερτερεί του εγωισμού. Στην αρχή μπορεί να πονάει κάτι, αλλά η αγάπη είναι τόσο έντονο συναίσθημα», είχε δηλώσει στο παρελθόν η τραγουδίστρια.



Πάολα: Σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη