Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους

Είναι μια αγαπημένη οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 11:19 Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
13.10.25 , 11:03 Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
13.10.25 , 10:58 Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
13.10.25 , 10:53 Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη
13.10.25 , 10:52 Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη
13.10.25 , 10:48 Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
13.10.25 , 10:45 Jeep Compass PHEV τετρακίνητο: Τώρα με όφελος 10.000 ευρώ
13.10.25 , 10:30 Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
13.10.25 , 10:06 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
13.10.25 , 10:02 Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
13.10.25 , 10:00 Κέντρικ Ναν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
13.10.25 , 09:38 Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
13.10.25 , 09:35 Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
13.10.25 , 09:33 Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
13.10.25 , 09:20 Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Πάολας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερη και σπάνια στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Πάολα, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη, και την κόρη τους, Παολίνα.

Η κόρη της Πάολας έγινε 22 ετών - Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο πατέρας της

Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε σε γάμο αγαπημένων φίλων, οι τρεις τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. 

Την αρχή έκανε η Παολίνα, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ λίγο αργότερα η Πάολα την αναδημοσίευσε, συνοδεύοντάς τη με μια καρδιά.

Πάολα: Η δημόσια εμφάνιση με τον επιχειρηματία σύντροφό της Λάζαρο Βαφειάδη

H Πάολα και ο πρώην σύντροφος της, Φώτης Ζογλοπίτης με την κόρη τους, Παολίνα

H Πάολα και ο πρώην σύντροφος της, Φώτης Ζογλοπίτης με την κόρη τους, Παολίνα

Παρότι η Πάολα και ο Φώτης έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και χρόνια, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν άριστη σχέση, έχοντας πάνω από όλα την κόρη τους, Παολίνα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο έχουν εκφραστεί δημοσίως με τρυφερότητα και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.

«Ο Φώτης είναι ο άνθρωπός μου. Η οικογένειά μου. Έχουμε χωρίσει αλλά δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Η αγάπη υπερτερεί του εγωισμού. Στην αρχή μπορεί να πονάει κάτι, αλλά η αγάπη είναι τόσο έντονο συναίσθημα», είχε δηλώσει στο παρελθόν η τραγουδίστρια.
Πάολα: Σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη

Πάολα: Σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΛΑ
 |
ΠΑΟΛΙΝΑ ΖΟΓΛΟΠΙΤΗ
 |
ΦΩΤΗΣ ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top