Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»

Η ανάρτηση του συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη στο Instagram

Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ - ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο Τάιλερ ζήτησε από τον Α. Τσίπρα να μην χρησιμοποιείται το όνομά του για σκοπούς διαφήμισης του βιβλίου του / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», αναφέρεται - μεταξύ άλλων - και στον Στέφανο Κασσελάκη αλλά και τον σύζυγό του Τάιλερ Μπακμπέθ

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας εξιστορεί περιστατικό στο σπίτι του, όπου είχαν συναντηθεί πριν ο Κασσελάκης εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Οι κρίσιμες στιγμές, οι επιλογές και τα λάθη του

Η ανάρτηση του Τάιλερ Μακμπέθ για το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να μην χρησιμοποιεί το όνομά του για λόγους μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, γράφει:

«Με όλο το σεβασμό, ζητώ να μη χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας.
Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Στέφανος Κασσελάκης: Πρώτη φορά δημοσιεύει φωτογραφίες από τον γάμο του

Η ανάρτηση του Τάιλερ Μπακμπέθ για τον Τσίπρα

Η αναφορά του Τσίπρα σε Κασσελάκη - Τάιλερ στο βιβλίο του 

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει στις σελίδες της «Ιθάκης»:

«Τον δέχτηκα (τον Κασσελάκη) στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφασή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Μου έδειξε μάλιστα και το βίντεο ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, που είχε ήδη μαγνητοσκοπήσει και θα το ανέβαζε στο διαδίκτυο την επόμενη ημέρα.

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος για την απόφασή του. Μου απάντησε πως ήταν απολύτως σίγουρος, αλλά ζητούσε και τη γνώμη μου. Τότε τον ρώτησα αν θέλει να του πω αυτό που πιστεύω ή αυτό που ήθελε να ακούσει. Μου είπε να του πω αυτό που πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς «θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμιά ελπίδα να εκλεγεί». Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός.

Τάιλερ Μακμπέθ: Άνοιξε το προφίλ του στο Instagram 

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

