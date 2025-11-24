Μαρίνα Ασλάνογλου: «Θήλασα 11 μέρες- Μια χαρά ψηλό και γερό είναι το παιδί»

Για το δικό της ταξίδι στη μητρότητα, τις εξωσωματικές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη αλλά κι αργότερα στον θηλασμό του γιου της μίλησε η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου.

«Είναι μια περίοδος που πρέπει να την ευχαριστηθείς. Ξέρεις τι ζηλεύω εγώ… που τρως τα ωραία φαγητά του Πέτρου (σ.σ. Συρίγου). Εγώ στην εγκυμοσύνη δεν μπορούσα να φάω τίποτα», είπε στην Κατερίνα Καινούργιου η ηθοποιός και παραδέχτηκε πως εμφάνισε διαβήτη κύησης στον 5ο- 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

O γιος της ηθοποιού είναι σήμερα 7 ετών, μαθητής της Β’ δημοτικού. Η ίδια είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να μείνει έγκυος και είχε παραδεχτεί πως μέσα σ’ έναν χρόνο είχε κάνει τρεις εξωσωματικές.

«Δυσκολεύτηκα, πήρα πάρα πολλές ορμόνες, παράλληλα έπαιζα στο θέατρο. Πήρα κιλά, φούσκωσα πάρα πολύ, γιατί οι ορμόνες πρήζουν. Δεν πήρα τόσα στην εγκυμοσύνη γιατί δεν μπορούσα να φάω. Είχα διαβήτη κύησης και έκανα ινσουλίνες τρεις φορές τη μέρα. Είχα και πολύ κακή εγκυμοσύνη: και αποκόλληση και θρομβοφιλία και διαβήτη. Όταν γέννησα, βγαίνοντας από το μαιευτήριο είχα χάσει 7 κιλά, όμως μετά στο σπίτι άρχισα να τρώω και πήρα 9 κιλά», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως ένιωσε όταν της είπαν πως ήταν τελικά έγκυος. «Ήταν η τρίτη φορά που πάγωσα. Δεν ήμουν εκδηλωτική. Την πρώτη έκλαιγα, τη δεύτερη ήμουν πιο ψύχραιμη, την τρίτη περιμέναμε με τον κολλητό μου στο σπίτι με τόση αγωνία αυτό το τηλεφώνημα. Ένα απλό τηλεφώνημα πως μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή», είπε.

«Πηγαίναμε μέρα μέρα, εβδομάδα εβδομάδα.Ο γυναικολόγος μου μού είχε πει “θα σου πω ότι είμαι απόλυτα σίγουρος στον 7ο μήνα”», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου ανέφερε επίσης πως έπαθε αποκόλληση στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Ξύπνησα το πρωί και είδα αίμα. Πήγα στο νοσοκομείο. Το προηγούμενο βράδυ όμως έκανα τρεις ώρες διπλή παράσταση», εξήγησε.

«Τα άντεξα όλα. Δεν το έχω πει ποτέ, αλλά θα το πω τώρα γιατί κι αυτό πρέπει να ακούγεται. Δεν άντεξα τον θηλασμό. Επειδή σε πιέζουν και σου λένε “πρέπει να θηλάσεις”. Εγώ θήλασα 11 μέρες. Δεν μπορούσα παραπάνω. Με έπιασε μια μικρή κατάθλιψη, στεναχωριόμουν πάρα πολύ, έκλαιγα και μου λέει ο γιατρός “η καλή μαμά είναι η χαρούμενη μαμά”. Δεν μπορείς, δεν πειράζει», εξομολογήθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

H Mαρίνα Ασλάνογλου με τον γιο της στο Λονδίνο/ instagram

«Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, μεγαλώνει διαφορετικά. Οι μαμάδες δεν έχουμε ένα εγχειρίδιο που μας λέει κανονισμούς και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πας σύμφωνα με το παιδί σου. Το βλέπεις πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά, πώς είναι, δεν παθαίνει τίποτα. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά μια χαρά ψηλό μου βγήκε και μια χαρά γερό και δυνατό είναι και δεν πειράζει. Γιατί είχα αγχωθεί και στεναχωριόμουν ότι γιατί μπορούν οι άλλες μαμάδες κι εγώ δεν μπορώ», κατέληξε.

Mαρίνα Ασλάνογλου- Δημοσθένης Πέππας με τον γιο τους στη βάπτισή του/ NDP

Η Μαρίνα Ασλάνογλου παντρεύτηκε τον Δημοσθένη Πέππα, το 2016. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, στις 14 Μαρτίου του 2018. Το ζευγάρι χώρισε μετά από 8 χρόνια γάμου. Η είδηση του διαζυγίου τους έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2024. «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα την περίοδο του διαζυγίου μου. Ένα διαζύγιο είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις και παιδί, περνάς από πολλά στάδια. Θλίψης, θυμού, πένθους, απομόνωσης. Περνάς από σκοτάδια και όσο βυθίζεσαι στο σκοτάδι σου, το σκοτάδι δεν έχει πάτο και ξαφνικά έρχεται μια μέρα που βλέπεις μια χαραμάδα, κοιτάς προς τα πάνω και λες: "Ας δω λίγο και το φως, ας δω τον ουρανό". Γιατί ο ουρανός δεν έχει ταβάνι», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Μαμά-δες, τον Φεβρουάριο του 2025.

H ηθοποιός πρωταγωνιστεί φέτος στην τηλεοπτική σειρά του Alpha "Porto Leone", υποδυόμενη την Αλεξάνδρα Καπετανάκου.