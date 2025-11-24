Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λάρισα, και συγκεκριμένα το χωριό Γαλήνη, στο άκουσμα του αιφνίδιου θανάτου του 37χρονου Φώτη σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, o άτυχος 37χρονος είχε ταξιδέψει με έναν φίλο του και τον πατέρα του φίλου του στη Σλοβακία, ενώ στον γυρισμό - κοντά στην πόλη Νόβι Σαντ, συνέβη το μοιραίο.
Υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το όχημα που επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο 37χρονος είχε ακόμη δύο αδέρφια, ενώ εργαζόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Όλοι στην περιοχή μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον ευγενή και προσιτό.