Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία

Επέστρεφε από ταξίδι με έναν φίλο και τον πατέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 15:58 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Θήλασα 11 μέρες- Μια χαρά ψηλό και γερό είναι το παιδί»
24.11.25 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά
24.11.25 , 15:57 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 15:44 Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
24.11.25 , 15:42 Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
24.11.25 , 15:33 Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη που την περίμενε στο καμαρίνι της
24.11.25 , 15:09 Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
24.11.25 , 15:00 Καζίνο Απάτη: Τι είπε ο Φίλιππος Καμπούρης για τον φερόμενο αρχηγό
24.11.25 , 14:57 Πνιγμός 12χρονη: «Έχασα τον κόσμο»
24.11.25 , 14:51 Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
24.11.25 , 14:48 Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
24.11.25 , 14:37 Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία
24.11.25 , 14:27 Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!
24.11.25 , 14:03 Οι Three Days Grace στην πλατεία Νερού
24.11.25 , 14:02 Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: onlarissa.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λάρισα, και συγκεκριμένα το χωριό Γαλήνη, στο άκουσμα του αιφνίδιου θανάτου του 37χρονου Φώτη σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, o άτυχος 37χρονος είχε ταξιδέψει με έναν φίλο του και τον πατέρα του φίλου του στη Σλοβακία, ενώ στον γυρισμό - κοντά στην πόλη Νόβι Σαντ, συνέβη το μοιραίο. 

Υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το όχημα που επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σερβία: Απεργία πείνας ξεκινά μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ

Ο 37χρονος είχε ακόμη δύο αδέρφια, ενώ εργαζόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Όλοι στην περιοχή μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον ευγενή και προσιτό. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΒΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top