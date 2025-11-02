Σερβία: Απεργία πείνας ξεκινά μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ

Ένταση επικρατεί μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας όπου σήμερα το μεσημέρι άρχισε απεργία πείνας η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ.

🇷🇸🔥 BREAKING: Chaos in Belgrade — Protest Turns into Clash Outside Serbian Parliament



Tonight, the streets of Belgrade erupted in confrontation after a grieving mother — whose child died in a building collapse — sparked a protest demanding accountability from Serbia's…

Η ένταση προκλήθηκε όταν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από τον καταυλισμό που στήθηκε πριν από οκτώ μήνες στη λεωφόρο μπροστά από το Κοινοβούλιο, εκτόξευσαν αντικείμενα και φωτοβολίδες προς το σημείο όπου βρίσκονται πολίτες που συμπαραστέκονται στη Ντίανα Χρκα.

Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές χωρίς να παρεμβαίνει αλλά και χωρίς να προσπαθεί να εμποδίσει τις επιθέσεις από τον καταυλισμό. Φοιτητές και πολίτες φτάνουν συνεχώς στο σημείο όπου βρίσκεται η απεργός πείνας, για συμπαράσταση.

#Serbia | #BREAKING: Escalation at Pionirski Park.



Citizens reported that pro-SNS individuals are throwing objects to protesters at Pionirski Park.



The situation remains tense and protesters accuse the police of not intervene. Both sides are throwing objects to each other at…

Οι αποκαλούμενοι «έμπιστοι» του Βούτσιτς, όπως αποκαλούνται τα άτομα που βρίσκονται στον ιδιόμορφο καταυλισμό, με ύβρεις και χυδαίες εκφράσεις απευθύνονται στη Ντίανα Χρκα, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την άλλη πλευρά, οι συγκεντρωθέντες φωνάζουν «δολοφόνοι, δολοφόνοι» ενώ ακούγονται και συνθήματα κατά του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Απεργία πείνας «μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι»

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Στέφαν και άλλων 15 ανθρώπων.

📢 "Ako majka mora da gladuje da bi je država čula, onda problem nije u majci, nego u državi !"

Pružimo podršku Dijani Hrka!❗️



Podeli, dođi, stani uz nju ❤️

Την απόφασή της ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, κατά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ για την συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό.

«Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό», είπε η Ντίανα Χρκα.

