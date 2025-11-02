Σερβία: Απεργία πείνας ξεκινά μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ

Ένταση μπροστά από το κοινοβούλιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Σερβία: Απεργία πείνας έξω από τη Βουλή / Alpha
Ένταση επικρατεί μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας όπου σήμερα το μεσημέρι άρχισε απεργία πείνας η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ.

Η ένταση προκλήθηκε όταν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από τον καταυλισμό που στήθηκε πριν από οκτώ μήνες στη λεωφόρο μπροστά από το Κοινοβούλιο, εκτόξευσαν αντικείμενα και φωτοβολίδες προς το σημείο όπου βρίσκονται πολίτες που συμπαραστέκονται στη Ντίανα Χρκα. 

Σερβία: Λαοθάλασσα φοιτητών στο Νόβι Σαντ - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές χωρίς να παρεμβαίνει αλλά και χωρίς να προσπαθεί να εμποδίσει τις επιθέσεις από τον καταυλισμό. Φοιτητές και πολίτες φτάνουν συνεχώς στο σημείο όπου βρίσκεται η απεργός πείνας, για συμπαράσταση.

Οι αποκαλούμενοι «έμπιστοι» του Βούτσιτς, όπως αποκαλούνται τα άτομα που βρίσκονται στον ιδιόμορφο καταυλισμό, με ύβρεις και χυδαίες εκφράσεις απευθύνονται στη Ντίανα Χρκα, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Από την άλλη πλευρά, οι συγκεντρωθέντες φωνάζουν «δολοφόνοι, δολοφόνοι» ενώ ακούγονται και συνθήματα κατά του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Απεργία πείνας «μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι»

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Στέφαν και άλλων 15 ανθρώπων.

Την απόφασή της ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, κατά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ για την συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό.

«Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό», είπε η Ντίανα Χρκα.
 

ΣΕΡΒΙΑ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
