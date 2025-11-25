Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της

Υπόθεση που θυμίζει «Mrs Doubtfire» - Ο γιος κέρδιζε 53.000 ευρώ ετησίως

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
25.11.25 , 12:43 Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη βόρεια Ιταλία, ένας 56χρονος άνεργος άντρας κατηγορείται ότι πραγματοποίησε μια... μάλλον μακάβρια απάτη: μεταμορφώθηκε στη νεκρή μητέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Ως υπόθεση «Mrs Doubtfire» την περιγράφουν οι ιταλικές αρχές.

Η μητέρα, η Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο, πέθανε πριν από περίπου τρία χρόνια σε ηλικία 82 ετών. Αντί όμως ο γιος της να δηλώσει τον θάνατό της, έκρυψε τη σορό της στο σπίτι τους: σύμφωνα με τις αρχές, τύλιξε τη μητέρα του σε ένα σεντόνι και την τοποθέτησε μέσα σε υπνόσακο, σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. 

Ιταλία: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μείνω μόνος μαζί της»

Για να μπορέσει να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη, ο άντρας έκανε «μεταμόρφωση τύπου Mrs Doubtfire»: έκοψε τα μαλλιά σαν της μητέρας του, φορούσε φουστάνι, κοσμήματα, μακιγιάζ, ενώ έβαφε και τα νύχια του.

Στο βίντεο αριστερά ο γιος και δεξιά η νεκρή Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο

Πώς τον «ξεσκέπασαν» οι αστυνομικοί 

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε όταν πήγε στο δημαρχείο της γειτονιάς Borgo Virgilio, στην επαρχία Μάντοβα, για να ανανεώσει την αστυνομική ταυτότητα της μητέρας του, η οποία είχε λήξει. 

Οι υπάλληλοι αντέδρασαν όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν «κόλλαγε»: ο λαιμός του «υποψηφίου» θύμιζε περισσότερο ανδρικό, οι ρυτίδες στο πρόσωπό του ήταν περίεργες, ενώ η φωνή του – αν και προσπάθησε να την κάνει να μοιάζει θηλυκή – δεν τους έπεισε. 

Ιταλία: Μητέρα έκοψε με κουζινομάχαιρο τον λαιμό του εννιάχρονου γιου της

Οι αρχές έκαναν σύγκριση φωτογραφιών μεταξύ της πραγματικής μητέρας και του γιου της, και διαπίστωσαν την απάτη. 

Στη συνέχεια, έκαναν έρευνα στο σπίτι του άνδρα και ανακάλυψαν τη σορό της μητέρας του – σε προχωρημένη σήψη, σε «κατάσταση μούμιας» – κρυμμένη.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο άνδρας έπαιρνε σχεδόν 53.000 ευρώ ετησίως, συνδυάζοντας τη σύνταξη της μητέρας του με έσοδα από ακίνητα που κατείχε. 

Τώρα, ο 56χρονος διώκεται για απάτη σε σχέση με επιδόματα και για παράνομη απόκρυψη πτώματος. 

Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες

Ο δήμαρχος της πόλης, Francesco Aporti, χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ περίεργη και πολύ, πολύ λυπηρή». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΤΑΛΙΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΗ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top