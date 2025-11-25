Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της

Στη βόρεια Ιταλία, ένας 56χρονος άνεργος άντρας κατηγορείται ότι πραγματοποίησε μια... μάλλον μακάβρια απάτη: μεταμορφώθηκε στη νεκρή μητέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Ως υπόθεση «Mrs Doubtfire» την περιγράφουν οι ιταλικές αρχές.

Η μητέρα, η Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο, πέθανε πριν από περίπου τρία χρόνια σε ηλικία 82 ετών. Αντί όμως ο γιος της να δηλώσει τον θάνατό της, έκρυψε τη σορό της στο σπίτι τους: σύμφωνα με τις αρχές, τύλιξε τη μητέρα του σε ένα σεντόνι και την τοποθέτησε μέσα σε υπνόσακο, σε ένα δωμάτιο του σπιτιού.

Για να μπορέσει να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη, ο άντρας έκανε «μεταμόρφωση τύπου Mrs Doubtfire»: έκοψε τα μαλλιά σαν της μητέρας του, φορούσε φουστάνι, κοσμήματα, μακιγιάζ, ενώ έβαφε και τα νύχια του.

Στο βίντεο αριστερά ο γιος και δεξιά η νεκρή Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο

Πώς τον «ξεσκέπασαν» οι αστυνομικοί

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε όταν πήγε στο δημαρχείο της γειτονιάς Borgo Virgilio, στην επαρχία Μάντοβα, για να ανανεώσει την αστυνομική ταυτότητα της μητέρας του, η οποία είχε λήξει.

Οι υπάλληλοι αντέδρασαν όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν «κόλλαγε»: ο λαιμός του «υποψηφίου» θύμιζε περισσότερο ανδρικό, οι ρυτίδες στο πρόσωπό του ήταν περίεργες, ενώ η φωνή του – αν και προσπάθησε να την κάνει να μοιάζει θηλυκή – δεν τους έπεισε.

Οι αρχές έκαναν σύγκριση φωτογραφιών μεταξύ της πραγματικής μητέρας και του γιου της, και διαπίστωσαν την απάτη.

Στη συνέχεια, έκαναν έρευνα στο σπίτι του άνδρα και ανακάλυψαν τη σορό της μητέρας του – σε προχωρημένη σήψη, σε «κατάσταση μούμιας» – κρυμμένη.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο άνδρας έπαιρνε σχεδόν 53.000 ευρώ ετησίως, συνδυάζοντας τη σύνταξη της μητέρας του με έσοδα από ακίνητα που κατείχε.

Τώρα, ο 56χρονος διώκεται για απάτη σε σχέση με επιδόματα και για παράνομη απόκρυψη πτώματος.

Ο δήμαρχος της πόλης, Francesco Aporti, χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ περίεργη και πολύ, πολύ λυπηρή».