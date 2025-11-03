Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες

Πληροφορίες για παγιδευμένο εργάτη στα ερείπια

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Domenico Stinellis)
Η κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» στη Ρώμη / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος στη Ρώμη, λίγα μέτρα μακριά από το Κολοσσαίο. Οι εικόνες προκαλούν ανατριχίλα.

Εργάτης εγκλωβισμένος στα συντρίμμια του Πύργου

Πλάνα από το σημείο όπου κατέρρευσε ο πύργος / AP (Domenico Stinellis)

Η πρώτη κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, γύρω στις 12:00 η ώρα Ιταλίας. Κάτω από τα συντρίμμια εγκλωβίστηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι παρέμειναν εκεί για λιγότερο από μία ώρα. Τρεις από αυτούς απεγκλωβίστηκαν γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

 

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Είμαι καλά» - To πρώτο μήνυμα μετά τη νοσηλεία του

Ισχυρή έκρηξη σε βενζινάδικο στη Ρώμη: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Για τον τέταρτο εργάτη χρειάστηκαν εκτεταμένες προσπάθειες προκειμένου να απελευθερωθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι. Την ώρα του περιστατικού, στον ιστορικό πύργο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, σημειώθηκε δεύτερη κατάρρευση στο ίδιο σημείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη ένας εργάτης ενδέχεται να έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια drones, ενώ οι έρευνες διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αστάθειας της κατασκευής.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η Εισαγγελία της Ρώμης έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

