Ισχυρή έκρηξη σε βενζινάδικο στη Ρώμη: Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο της Ρώμης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τρεις φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτίρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη



#BREAKING EXPLOSION HITS ROME GAS STATION You can see a huge fireball erupting after a truck hit a pipeline at a fuel station. The blast injured at least 10 people - including police, firefighters, and paramedics. #Rome #RomeGasStation pic.twitter.com/cTCq7mheOQ

A massive explosion rocked a gas depot in Via dei Gordiani, Prenestino, Rome, Italy, at 8 AM. Several injured, including three with severe burns. Firefighters and police injured; nearby buildings damaged. A huge fireball and smoke were visible across the city. One of the… pic.twitter.com/idvnTosdXV