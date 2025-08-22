Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού

Τελευταία Νέα
22.08.25 , 15:05 Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
22.08.25 , 13:56 «Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
22.08.25 , 13:27 Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή
22.08.25 , 13:22 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 13:07 Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια» του Ομήρου
22.08.25 , 12:57 Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι
22.08.25 , 12:40 Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
22.08.25 , 12:14 Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο
22.08.25 , 12:02 Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε
22.08.25 , 11:52 Μίλτος Πασχαλίδης: 30 χρόνια τραγούδια!
22.08.25 , 11:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα
22.08.25 , 11:33 Σε εξέλιξη μίνι-καύσωνας με 40άρια σε πολλές περιοχές της χώρας
22.08.25 , 11:08 Αναδρομικά ποσά σε 47.055 συνταξιούχους - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
22.08.25 , 10:47 Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη
22.08.25 , 10:42 Τσίπρας στη Le Monde: «Μου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους»
Περισσότερα
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Pexels
Βιασμός Ανήλικης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη 43χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό ανήλικης.

Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

Ο άνδρας εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιον τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε περιοχή του Ασβεστοχωρίου ο άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Άμεσα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης Ανακρίτριας Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και ο 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top