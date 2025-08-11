Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

«Είδα τον βιαστή μου στον δρόμο», είπε η γυναίκα στον Βαγγέλη Γκούμα

STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απίστευτο περιστατικό που διαδραματίστηκε στις Αχαρνές πριν από λίγες ώρες, φέρνει στο φως το Star. Γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας άνδρας την είχε χτυπήσει και βιάσει, αναγνώρισε στον δρόμο τον φερόμενο βιαστή της.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που τον συνέλαβαν στο σημείο που τους υπέδειξε. Ο Βαγγέλης Γκούμας με την κάμερα του
Star κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από τη σύλληψη, ενώ συνομίλησε με το θύμα που ήταν στο σημείο.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης

Αχαρνές: «Είδα τον βιαστή μου στον δρόμο και ειδοποίησα την Αστυνομία για να γλιτώσουν άλλες γυναίκες»

Είναι λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις το μεσημέρι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Αστυνομικοί λαμβάνουν σήμα ότι γυναίκα αναγνώρισε τον άνθρωπο που είχε καταγγείλει για τον βιασμό της να περπατάει σε κεντρικό δρομο στις Αχαρνές.

«Είδα τον δράστη ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται απο την Αλγερία, είναι γνώριμος στις Αρχές» είπε η γυναίκα στο Star.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει για τον βιασμό αλλά και για τον ξυλοδαρμό της τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος όμως ειχε εξαφανιστεί. Για κακή του τύχη έπεσε πάνω στο φερόμενο θύμα του, που προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε.

«Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο» είπε η γυναίκα στον Βαγγέλη Γκούμα.

Αποκλειστικό Star: Καρέ καρέ η σύλληψη ύποπτου άνδρα για βιασμό γυναίκας

Αχαρνές: Η στιγμή της σύλληψης ύποπτου για τον βιασμό γυναίκας

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό. Ο ύποπτος για τον βιασμό είχε εξαφανιστεί όταν ξαφνικά την ώρα που της συνέντευξης εμφανίστηκε ξαφνικά στον κεντρικό δρόμο έτοιμος να φύγει με το λεωφορείο. 

Ο αστυνομικός τον πλησιάζει και του ζητάει να τον ακολουθήσει. Στη συνέχεια φθάνουν και οι συνάδελφοί του οι οποίοι τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες.

Αποκλειστικό Star: Καρέ καρέ η σύλληψη ύποπτου άνδρα για βιασμό γυναίκας

Αποκλειστικό Star: Καρέ καρέ η σύλληψη ύποπτου άνδρα για βιασμό γυναίκας

Στην συνέχεια ο ύποπτος για τον βιασμό της γυναίκας οδηγήθηκε στο Αστυνομικο Τμήμα Αχαρνών. Ο άνδρας ήταν πρώην τρόφιμος φυλακών.

