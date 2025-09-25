Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

Τρέχουν οι εξελίξεις στο θρίλερ με τη 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα. Περισσότερο φως στον ακριβή χρόνο θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξουν οι δύο αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον λάκκο, όπου θάφτηκε η 90χρονη. Ο ένας από τους δύο μιλά αποκλειστικά στο STAR και τον Μάνο Σωτηρόπουλο.

Βοιωτία: Ο αλλοδαπός εργάτης «σπάει» τη σιωπή του

Πρόσωπα – κλειδί αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης για τις αρχές είναι οι δύο αλλοδαποί εργάτες γης, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον… επίμαχο λάκκο, μετά από εντολή της κατηγορούμενης, έναντι 1.500 ευρώ.

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος εντόπισε έναν άνδρα από την Αλβανία, τον Γιάννη – γνωστό στο χωριό ως Τζόνι – ο οποίος μιλώντας αποκλειστικά στο STAR, λέει για την κατηγορούμενη:

«Δεν έχω δουλέψει γι' αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Εγώ δεν έχω ανοίξει τρύπα ποτέ, ούτε έχω δουλέψει γι’ αυτήν. Γιατί να με μπλέξει; Ένα πράγμα που δεν έχω κάνει, τι να με μπλέξει εμένα;»

Βοιωτία: Η 62χρονη έφερνε εργάτες στο σπίτι, παριστάνοντας πως η μητέρα της ζούσε

Το STAR σήμερα αποκαλύπτει ότι η 62χρονη έφερνε συνεχώς εργάτες στο σπίτι της. Μάλιστα τον Νοέμβριο έφερε εργάτες να μαζέψουν ελιές, δίπλα από το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ πριν από δυόμισι μήνες έφερε έναν εργάτη να της ρίξει μπετό στην αυλή.

«Τη ρώτησα τι κάνει η μητέρα της. “Καλά”, μου λέει. Πώς πάει με την υγεία; “Καλά είναι”, μου λέει. Αυτά.»

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, η 62χρονη βγήκε στην αυλή του σπιτιού της. Είχε πάλι κρυμμένο το πρόσωπό της, με ανεβασμένη την κουκούλα, μαύρα γυαλιά ηλίου και μάσκα.

Χωρίς να πει λέξη, ασχολήθηκε μόνο με τα δύο σκυλιά της και στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι.

Βοιωτία: Βροχή οι μηνύσεις μεταξύ πολιτών και κατηγορούμενης

Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και λεπτομέρειες για το τι συνέβαινε στα ΚΕΠ, όπου η 62χρονη ήταν διευθύντρια.

Φαίνεται πως ήταν ο φόβος και ο τρόμος των υφισταμένων της, δημιουργώντας συχνά προβλήματα σε εργαζόμενους και πολίτες, με αποτέλεσμα να πέφτουν «βροχή» οι μηνύσεις εκατέρωθεν.

Σε βάρος της, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διαταχθεί τρεις ΕΔΕ μετά από καταγγελίες. Η μία αφορούσε έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου εν αγνοία πολίτη, ενώ για μία άλλη υπόθεση της είχε επιβληθεί χρηματική ποινή.

Βοιωτία: Συνταγογραφούσε εξετάσεις για τη μητέρα της που τελικά δεν τις έκανε

Η παρατηρητικότητα μιας αγροτικής γιατρού, η οποία πηγαίνει στο χωριό της 62χρονης κάθε Πέμπτη, για να εξετάσει τους ηλικιωμένους, ανέδειξε ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα εξετάσουν οι αρχές. Η γιατρός παρατήρησε ότι συνταγογραφούνται για την 92χρονη, εξετάσεις αλλά και φάρμακα, οι οποίες δεν εκτελούνται.

Ειδικότερα:

από το 2017 έως και το 2020, παρατήρησε στο ΑΜΚΑ της γυναίκας, ότι έχουν γραφτεί 4 φορές εξετάσεις αίματος που δεν έγιναν.

Όσον αφορά στα φάρμακα, αυτά αφορούσαν σε χάπια για την καρδιά, το σάκχαρο, αντιθρομβωτικά και διουρητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο που μας πέρασε έγιναν 14 συνταγογραφήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγροτική γιατρός παραξενεύτηκε από αυτές τις κινήσεις και ήρθε εδώ για να ζητήσει εξηγήσεις από την 62χρονη και να δει σε τι κατάσταση είναι η μητέρα της. Μόλις έφτασε έξω από την πόρτα, εκείνη της επιτέθηκε φραστικά και την απείλησε μάλιστα με τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά.

