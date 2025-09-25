Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

Η γυναίκα έφερνε εργάτες στο σπίτι, παριστάνοντας πως η μητέρα της ζούσε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 22:52 Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
25.09.25 , 22:49 Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο
25.09.25 , 22:17 Κρήτη: Αδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στη Μεσαρά
25.09.25 , 22:13 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
25.09.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 25/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.700.000 ευρώ
25.09.25 , 21:58 Eντοπίσθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
25.09.25 , 21:41 Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο
25.09.25 , 21:39 Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.
25.09.25 , 21:35 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
25.09.25 , 21:12 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 21:04 Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
25.09.25 , 20:58 Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
25.09.25 , 20:48 Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
25.09.25 , 20:44 Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Κλήρωση Τζόκερ 25/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.700.000 ευρώ
Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρέχουν οι εξελίξεις στο θρίλερ με τη 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα. Περισσότερο φως στον ακριβή χρόνο θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξουν οι δύο αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον λάκκο, όπου θάφτηκε η 90χρονη. Ο ένας από τους δύο μιλά αποκλειστικά στο STAR και τον Μάνο Σωτηρόπουλο.

Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

Βοιωτία: Ο αλλοδαπός εργάτης «σπάει» τη σιωπή του 

Περισσότερο φως στον ακριβή χρόνο θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξουν οι δύο αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον λάκκο

Πρόσωπα – κλειδί αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης για τις αρχές είναι οι δύο αλλοδαποί εργάτες γης, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον… επίμαχο λάκκο, μετά από εντολή της κατηγορούμενης, έναντι 1.500 ευρώ.

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος εντόπισε έναν άνδρα από την Αλβανία, τον Γιάννη – γνωστό στο χωριό ως Τζόνι – ο οποίος μιλώντας αποκλειστικά στο STAR, λέει για την κατηγορούμενη:

«Δεν έχω δουλέψει γι' αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Εγώ δεν έχω ανοίξει τρύπα ποτέ, ούτε έχω δουλέψει γι’ αυτήν. Γιατί να με μπλέξει; Ένα πράγμα που δεν έχω κάνει, τι να με μπλέξει εμένα;»

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Βοιωτία: Η 62χρονη έφερνε εργάτες στο σπίτι, παριστάνοντας πως η μητέρα της ζούσε

Το STAR σήμερα αποκαλύπτει ότι η 62χρονη έφερνε συνεχώς εργάτες στο σπίτι της. Μάλιστα τον Νοέμβριο έφερε εργάτες να μαζέψουν ελιές, δίπλα από το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ πριν από δυόμισι μήνες έφερε έναν εργάτη να της ρίξει μπετό στην αυλή.

«Τη ρώτησα τι κάνει η μητέρα της. “Καλά”, μου λέει. Πώς πάει με την υγεία; “Καλά είναι”, μου λέει. Αυτά.»

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, η 62χρονη βγήκε στην αυλή του σπιτιού της. Είχε πάλι κρυμμένο το πρόσωπό της, με ανεβασμένη την κουκούλα, μαύρα γυαλιά ηλίου και μάσκα.

Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

Χωρίς να πει λέξη, ασχολήθηκε μόνο με τα δύο σκυλιά της και στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι.

Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

Βοιωτία: Βροχή οι μηνύσεις μεταξύ πολιτών και κατηγορούμενης 

Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και λεπτομέρειες για το τι συνέβαινε στα ΚΕΠ, όπου η 62χρονη ήταν διευθύντρια.

Φαίνεται πως ήταν ο φόβος και ο τρόμος των υφισταμένων της, δημιουργώντας συχνά προβλήματα σε εργαζόμενους και πολίτες, με αποτέλεσμα να πέφτουν «βροχή» οι μηνύσεις εκατέρωθεν.

Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση

Σε βάρος της, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διαταχθεί τρεις ΕΔΕ μετά από καταγγελίες. Η μία αφορούσε έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου εν αγνοία πολίτη, ενώ για μία άλλη υπόθεση της είχε επιβληθεί χρηματική ποινή.

Βοιωτία: Συνταγογραφούσε εξετάσεις για τη μητέρα της που τελικά δεν τις έκανε 

Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

Η παρατηρητικότητα μιας αγροτικής γιατρού, η οποία πηγαίνει στο χωριό της 62χρονης κάθε Πέμπτη, για να εξετάσει τους ηλικιωμένους, ανέδειξε ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα εξετάσουν οι αρχές. Η γιατρός παρατήρησε ότι συνταγογραφούνται για την 92χρονη, εξετάσεις αλλά και φάρμακα, οι οποίες δεν εκτελούνται.

Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021»

Ειδικότερα: 

  • από το 2017 έως και το 2020, παρατήρησε στο ΑΜΚΑ της γυναίκας, ότι έχουν γραφτεί 4 φορές εξετάσεις αίματος που δεν έγιναν.

Όσον αφορά στα φάρμακα, αυτά αφορούσαν σε χάπια για την καρδιά, το σάκχαρο, αντιθρομβωτικά και διουρητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο που μας πέρασε έγιναν 14 συνταγογραφήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγροτική γιατρός παραξενεύτηκε από αυτές τις κινήσεις και ήρθε εδώ για να ζητήσει εξηγήσεις από την 62χρονη και να δει σε τι κατάσταση είναι η μητέρα της. Μόλις έφτασε έξω από την πόρτα, εκείνη της επιτέθηκε φραστικά και την απείλησε μάλιστα με τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΚΕΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top