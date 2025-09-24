Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση

Η 62χρονη που έθαψε τη μάνα της στο σπίτι για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου, έψαχνε -επίσης- απεγνωσμένα… κάποιον «να κάνει τη μάνα της», όπως έλεγε.

Οι έρευνες για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Κλειδί Βοιωτίας διευρύνονται, με τις Αρχές να προσεγγίζουν και άλλα άτομα τόσο από τον κοινωνικό περίγυρο της κατηγορουμένης, όσο και από την γειτονιά. Μια φωτογραφία της νεκρής που ήρθε στη δημοσιότητα αποκάλυψε πως η μητέρα που παρουσίαζε η θρασύτατη κόρη, ήταν τελικά μία γειτόνισσα.

Το STAR αποκαλύπτει πως η 62χρονη την Παρασκευή έκανε τα πάντα προκειμένου να παρουσιάσει στις Αρχές μια δήθεν μητέρα της. Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η αστυνομία έφτασε στο χωριό κλειδί στην Βοιωτία και χτύπησε την πόρτα της 62χρονης και ζήτησε να δει την μητέρα της. Τότε είπε πως λείπει σήμερα και να περάσουν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που ήρθαν οι αστυνομικοί παρουσίασε μια γειτόνισσα με άνοια ως μητέρα της. Η φωτογραφία όμως που είχαν από την ταυτότητα της 91χρονης, δεν ταίριαζε με αυτή την γυναίκα που έβλεπαν οι αρχές. Εκεί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Κάλεσαν στην συνέχεια τον ανιψιό της ηλικιωμένης με σοβαρά προβλήματα υγείας και τον ρώτησαν ποια είναι η κύρια. Εκείνος αποκάλυψε στις αρχές ότι αυτή δεν είναι η μητέρα της 62χρονης αλλά η θεία του. Μετά από αυτά, η 62χρονη λύγισε και αποκάλυψε πως δίπλα έχει θάψει την μητέρα της.

Βοιωτία: Τι κατέθεσε ο γιος της κατηγορούμενης

Νευρική, η 62χρονη κατηγορούμενη έχει μόλις ενημερωθεί για την κατάθεση του γιου της, που μένει μόνιμα στα Χανιά. Υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον θάνατο της μητέρας της και θεωρούσε ότι ζει, μέχρι που δέχτηκε ένα τηλεφώνημα.

Ο γιος της 62χρονης, ωστόσο, λέει: «Δε γνωρίζω τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της γιαγιάς μου. Ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τη μητέρα μου ότι ήταν ήδη στην Αστυνομία και φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της. Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε».

Βοιωτία: Ήθελε να φύγει από την Ελλάδα η 62χρονη

Λίγο πριν το τηλεφώνημα, η μητέρα του έλεγε σε μία από τις καλύτερές της φίλες, που είχε έρθει από το εξωτερικό, να την πάρει μαζί της. Ταυτόχρονα, έριχνε ευθύνες στον γιο της, τον οποίο παρουσίαζε ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών.

Η κατηγορούμενη ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, να πάει συγκεκριμένα στη Γερμανία, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με τη νεκρή της μητέρα.

«Μου είπε να την πάρω στη Γερμανία. Μου λέει: “Είσαι μάνα και ξέρεις”. Είχα πολλά λεφτά. Ο γιος μου τα έφαγε όλα. Είναι ναρκομανής. Τον βρήκα με τη βελόνα στο χέρι και χάλασα 60.000 για αποτοξίνωση».

Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου»

Μάλιστα, όταν ο κλοιός έσφιγγε, ζήτησε από τη φίλη της να πείσει τη δική της μητέρα να εμφανιστεί στους αστυνομικούς.

«Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας. Μου λέει: “Η μάνα μου είναι στη δομή. Φέρε τη δική σου. Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου, αλλιώς θα με κλείσουν μέσα και θα πρέπει να γυρίσω τα λεφτά.”»

Λίγο αργότερα, η φίλη της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό. Η μητέρα της είχε αρνηθεί να συμμετέχει στην απάτη. Το μήνυμα ήταν «Δε θα έκανε κάτι τέτοιο ούτε για μένα».

Βοιωτία: Ο εγγονός είχε να δει τη γιαγιά από το 2021

Έτσι, η 62χρονη πέφτει στα χέρια των αστυνομικών και υποστηρίζει ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από το 2023. Όμως ο γιος της δηλώνει στην κατάθεσή του ότι είχε να δει ζωντανή τη γιαγιά του από το 2021.

«Η οικία ανήκει σε εμένα ως γονική παροχή και τελευταία φορά είχα επισκεφτεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές του Ιανουαρίου του έτους 2021», λέει χαρακτηριστικά ο γιος της 62χρονης.