Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία

Ξεπερνούσε τα 3.100 ευρώ το μηνιαίο της εισόδημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 20:00 Βόλος: Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα
23.09.25 , 19:47 Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
23.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;
23.09.25 , 19:41 Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
23.09.25 , 19:19 Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
23.09.25 , 18:58 Αυξήσεις 2025 - 2026: Ποιοι κερδίζουν και πόσα
23.09.25 , 18:39 Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία
23.09.25 , 18:37 Δέσποινα Βανδή: Πάει Θεσσαλονίκη μετά τη sold out συναυλία στην Αθήνα
23.09.25 , 18:33 BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου
23.09.25 , 18:30 Cash or Trash: Η προτομή του Frankenstein ενθουσίασε τη Ρογδάκη
23.09.25 , 18:16 Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση
23.09.25 , 18:15 Κομισιόν: Ετοιμάζουμε Τείχος Drones που θα καλύπτει όλη την ΕΕ!
23.09.25 , 18:09 Τραμπ στον ΟΗΕ: «Μετανάστες το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα»
23.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης & Δεμερτζής «κονταροχτυπήθηκαν» για τον τηλέγραφο
23.09.25 , 17:50 «Καμία απόδειξη ότι η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό»
Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Βοιωτία: Εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα υπάρχουν στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να αποκρύψει τον θάνατό της και να συνεχίσει να παίρνει επιδόματα και τη σύνταξή της. 

Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο ή ενδεχόμενο δόλο αλλά και για θανατηφόρα έκθεση. 

Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Με την προκαταρκτική που διατάχθηκε, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνήσουμε την ανθρωποκτονία με δόλο είτε με ενδεχόμενο δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης αν αφέθηκε δηλαδή να πεθάνει, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης, ποιο είναι το ποσό και για πόσα έτη. Ακόμα να απαντήσουμε στο ερώτημα πριν πόσα έτη έφυγε από τη ζωή. Εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια των επιστημόνων».

Ο λάκκος που έθαψε τη μητέρα της

Ο αυτοσχέδιος λάκκος όπου έθαψε τη μητέρα της η 62χρονη / INTIME (ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Βοιωτία: Τα εισοδήματα της 62χρονης 

Ρεπορτάζ του Live News αποκαλύπτει, ταυτόχρονα, τα εισοδήματα της 62χρονης σε μηνιαία βάση. Φαίνεται να πληρωνόταν 1.700 ευρώ τον μήνα, ενώ αν προσθέσει κανείς σε αυτά τα ποσά που λάμβανε από τη νεκρή μαμά της τα χρήματα ξεπερνούν τα 3.100 ευρώ. Τα 1.400 ευρώ ήταν από σύνταξη, επικουρική και επιδόματα.

Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Ταυτόχρονα η ίδια εμφανίζεται να έχει την απόλυτη κυριότητα και σε ένα ακίνητο 322 τμ στην Αλεξανδρούπολη, από την οποία κατάγεται και από όπου αποχώρησε το 2007.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top