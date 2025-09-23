Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία

Νέα δεδομένα υπάρχουν στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να αποκρύψει τον θάνατό της και να συνεχίσει να παίρνει επιδόματα και τη σύνταξή της.

Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο ή ενδεχόμενο δόλο αλλά και για θανατηφόρα έκθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Με την προκαταρκτική που διατάχθηκε, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνήσουμε την ανθρωποκτονία με δόλο είτε με ενδεχόμενο δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης αν αφέθηκε δηλαδή να πεθάνει, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης, ποιο είναι το ποσό και για πόσα έτη. Ακόμα να απαντήσουμε στο ερώτημα πριν πόσα έτη έφυγε από τη ζωή. Εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια των επιστημόνων».

Ο αυτοσχέδιος λάκκος όπου έθαψε τη μητέρα της η 62χρονη / INTIME (ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Βοιωτία: Τα εισοδήματα της 62χρονης

Ρεπορτάζ του Live News αποκαλύπτει, ταυτόχρονα, τα εισοδήματα της 62χρονης σε μηνιαία βάση. Φαίνεται να πληρωνόταν 1.700 ευρώ τον μήνα, ενώ αν προσθέσει κανείς σε αυτά τα ποσά που λάμβανε από τη νεκρή μαμά της τα χρήματα ξεπερνούν τα 3.100 ευρώ. Τα 1.400 ευρώ ήταν από σύνταξη, επικουρική και επιδόματα.

Ταυτόχρονα η ίδια εμφανίζεται να έχει την απόλυτη κυριότητα και σε ένα ακίνητο 322 τμ στην Αλεξανδρούπολη, από την οποία κατάγεται και από όπου αποχώρησε το 2007.