Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη συμπεριφορά της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο σπίτι της για να συνεχίσει να παίρνει την αναπηρική της σύνταξη και τα επιδόματα.

Δυστυχώς η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης, δεν αναμένεται να δώσει και πολλά στοιχεία, λόγω του ότι είναι αρκετά χρονια θαμμένη. Μάλιστα, όπως είπε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στον ΑΝΤ1, ενδεχομένως να μην αποκαλυφθεί το αν ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

Ο κ. Λέων δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να ήταν ζωντανή όταν την έθαψε η κόρη της, καθώς όπως είπε, ένας πολίτης, χωρίς γνώσεις ιατρικής, δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ένας άνθρωπος έχει όντως πεθάνει.

Το σημείο όπου είχε θάψει τη μητέρα της η 62χρονη στη Βοιωτία

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογικών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου δε θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια», είπε ο κ. Λέων και πρόσθεσε:

«Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός».

Βοιωτία: «Άφηνε τη μητέρα της χωρίς νερό και φαγητό»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και μια θεία της 62χρονης, η οποία υποστήριξε πως η ηλικιωμένη μητέρα της ζούσε έναν εφιάλτη πριν φύγει από τη ζωή.

Όπως είπε, πριν την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού η γυναίκα ζούσε μια κόλαση και ήταν εντελώς παραμελημένη από την κόρη της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεία της 62χρονης, δεν της έδινε φαγητό και νερό για να μην χρειαστεί να πάει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ της είχε κλειδώσει και το ψυγείο.

Μάλιστα η ίδια όταν την είχε ρωτήσει γιατί το έκανε αυτό, εκείνη της είχε απαντήσει πως είχε πάρει κιλά κι έπρεπε να αδυνατίσει.

«Δεν της έδινε νερό από το απόγευμα και μετά. Έλεγε πως δεν την τάιζε γιατί είχε παχύνει και έπρεπε να αδυνατίσει. Της είχε κλείσει και το ψυγείο. Την είχε πάει σε δομή φιλοξενίας ενώ ήταν καλά στην υγεία της. Ούρλιαζε η γυναίκα πως δεν ήθελε να πάει εκεί», κατήγγειλε η θεία της 62χρονης.

Βοιωτία: «Δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά»

Όπως προέκυψε η 62χρονη χρωστά στο κράτος πάνω από 33.000 ευρώ, τα οποία, όμως, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Νίκο Γεωργούση, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα επιστρέψει. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πρόθυμη να βρει τρόπο να επανορθώσει.

«Η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια, αυτό κατάλαβε η κόρη της εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε καλέσει γιατρό για να κρύψει τον θάνατο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει την επιβεβαίωση των λεγομένων της. Δεν νιώθει περήφανη, ντρέπεται, συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της», είπε.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το γεγονός πως παρουσίασε μία άλλη ηλικιωμένη ως την μητέρα της, κατά την έρευνα των αστυνομικών, ο δικηγόρος ανέφερε:

«Προσπάθησε να διορθώσει το ένα λάθος με άλλο. Δεν έχει άμεσα την δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά, αλλά θα βρει τον τρόπο. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Θα πάει κανονικά στη δουλειά της, δεν έχει ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος».