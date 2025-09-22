Κλειδωμένη στο σπίτι της είναι η γυναίκα, 62 ετών, που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας. Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν η κατηγορούμενη σκότωσε την μητέρα της, ή αν η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Ο δημοσιογράφος του Star, Μάνος Σωτηρόπουλος βρέθηκε έξω από το σπίτι της κατηγορούμενης στη Βοιωτία και συγκέντρωσε στοιχεία για το πού προσανατολίζονται οι έρευνες της αστυνομίας.

Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη

Από το μεσημέρι που αφέθηκε ελεύθερη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης που αφορά τον θάνατο της 91χρονων μητέρας της, η 62χρονη είναι κλειδωμένη μέσα.

Στην υπόθεση υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Πώς πέθανε η μητέρα της; Την άφησε να πεθάνει από ασιτία, τη σκότωσε με κάποιο τρόπο ή πέθανε από φυσιολογικά αίτια; Ο ιατροδικαστής θα δώσει απαντήσεις. Εκτός από την περίπτωση που ο θάνατος ήταν ασφυκτικός, για παράδειγμα με κάποιο μαξιλάρι, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να φανεί στην ιατροδικαστική.

Βοιωτία: Πώς έπαιρνε τα επιδόματα από τις επιτροπές

Κάθε δύο χρόνια περνούν από επιτροπή όσοι παίρνουν επίδομα. Ποιον παρουσίασε τότε στην επιτροπή; Πάλι την ηλικιωμένη με την άνοια που δεν είναι μητέρα της; Από τι αρχές πρέπει να μάθουμε επίσης και πόσα χρήματα έχει πάρει από τις συντάξεις και τα επιδόματα, αφού αν ξεπερνούν τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το κατηγορητήριο θα αλλάξει και από πλημμέλημα θα γίνει κακούργημα.

Βοιωτία: Υποψίες πως η μητέρα της είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν

Μέσω εξέτασης dna και με τη βοήθεια ανθρωπολόγου θα επιβεβαιωθεί ότι είναι όντως η μητέρα της και θα προσδιορίσει το πότε πέθανε, αφού πολλοί γείτονες καταγγέλλουν ότι είχαν να τη δουν πάνω από 5 ίσως και 7 χρόνια.



