Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα

Σε ποια περίπτωση το κατηγορητήριο αλλάζει - Στη Βοιωτία ο Μ. Σωτηρόπουλος

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου για την υπόθεση με την 62χρονη στη Βοιωτία / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (22/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κλειδωμένη στο σπίτι της είναι η γυναίκα, 62 ετών, που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας. Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν η κατηγορούμενη σκότωσε την μητέρα της, ή αν η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Ο δημοσιογράφος του Star, Μάνος Σωτηρόπουλος βρέθηκε έξω από το σπίτι της κατηγορούμενης στη Βοιωτία και συγκέντρωσε στοιχεία για το πού προσανατολίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. 

Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»

Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη 

Από το μεσημέρι που αφέθηκε ελεύθερη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης που αφορά τον θάνατο της 91χρονων μητέρας της, η 62χρονη είναι κλειδωμένη μέσα. 

Στην υπόθεση υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Πώς πέθανε η μητέρα της; Την άφησε να πεθάνει από ασιτία, τη σκότωσε με κάποιο τρόπο ή πέθανε από φυσιολογικά αίτια; Ο ιατροδικαστής θα δώσει απαντήσεις. Εκτός από την περίπτωση που ο θάνατος ήταν ασφυκτικός, για παράδειγμα με κάποιο μαξιλάρι, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να φανεί στην ιατροδικαστική.

Βοιωτία: «Η 62χρονη ερχόταν στο ΚΕΠ με το νυχτικό της»

Βοιωτία: Πώς έπαιρνε τα επιδόματα από τις επιτροπές 

Κάθε δύο χρόνια περνούν από  επιτροπή όσοι παίρνουν επίδομα. Ποιον παρουσίασε τότε στην επιτροπή; Πάλι την ηλικιωμένη με την άνοια που δεν είναι μητέρα της; Από τι αρχές πρέπει να μάθουμε επίσης και πόσα χρήματα έχει πάρει από τις συντάξεις και τα επιδόματα, αφού αν ξεπερνούν τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το κατηγορητήριο θα αλλάξει και από πλημμέλημα θα γίνει κακούργημα.

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο

Βοιωτία: Υποψίες πως η μητέρα της είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν

Μέσω εξέτασης dna και με τη βοήθεια ανθρωπολόγου θα επιβεβαιωθεί ότι είναι όντως η μητέρα της και θα προσδιορίσει το πότε πέθανε, αφού πολλοί γείτονες καταγγέλλουν ότι είχαν να τη δουν πάνω από 5 ίσως και 7 χρόνια. 

 


 

