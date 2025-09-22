Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από τη Βοιωτία, η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

«Έχω μετανιώσει για όσα έκανα, αντιλαμβάνομαι το λάθος μου και αποδέχομαι τις συνέπειες. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω όλα τα χρήματα που καταχράστηκα. Ζητώ συγγνώμη» φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και "έφυγε" το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μη δηλώσω τον θάνατό της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη. Προσέλαβα τον Γ… με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος με βοήθησε να τη θάψουμε», πρόσθεσε στην κατάθεσή της.

Πώς την «τσάκωσαν» οι Αρχές

Για περίπου δύο χρόνια η 62χρονη προϊσταμένη του ΚΕΠ Οινοφύτων κρατούσε θαμμένη τη μητέρα της μέσα σε στάβλο δίπλα στην οικία τους, στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, με σκοπό να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Το μακάβριο μυστικό αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα που η 62χρονη προσπαθούσε να παρουσιάσει ως μητέρα της αποκάλυψε στις Αρχές τη πραγματική της ταυτότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρία ανιψιού της, η προϊσταμένη του ΚΕΠ είχε ζητήσει τη βοήθειά του με δραματικό τρόπο, λέγοντάς του: «Ή με βοηθάς ή θα βάλω τέλος στη ζωή μου».