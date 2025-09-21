Βοιωτία: Μαζί με έναν άνδρα έθαψε κρυφά η 62χρονη τη μητέρα της στον στάβλο

Υπόθεση που προκαλεί φρίκη αποκαλύφθηκε σε χωριό της Βοιωτίας. Μία 62χρονη φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τόσο τη σύνταξη όσο και το επίδομα αναπηρίας της. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές να ξεκινήσουν έρευνες. Χθες, η 62χρονη προσπάθησε αρχικά να παρουσιάσει μια άλλη γυναίκα με πρόβλημα υγείας ως τη μητέρα της.

Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομά της

Η 62χρονη δεν δίστασε να θάψει την ίδια τη γυναίκα που την έφερε στη ζωή σε ένα στάβλο δίπλα στο σπίτι της με την βοήθεια ενός αλλοδαπού.

Βοιωτία: Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της

«Τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι»

Συγκεκριμένα, η 62χρονη ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς:

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι».

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη στη Βοιωτία

Mία ανώνυμη καταγγελία στον Εισαγγελέα ότι έχουν καιρό να δουν την ηλικιωμένη, ήταν η αιτία για να αποκαλυφθεί η φρικιαστική υπόθεση.

Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης. Η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει και να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί πήγαν και την επόμενη μέρα και τότε η 62χρονη γυναίκα τους εμφάνισε ως μητέρα της μια ηλικιωμένη. Με την επιμονή των αστυνομικών αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή ήταν μια γειτόνισσα, η οποία μάλιστα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Βοιωτία: Βγήκε σε αναζήτηση «δανεικής» μητέρας

Η 62χρονη είχε βγει για να... αναζητήσει «δανεική» μητέρα. Πήγε σε δύο τρία σπίτια, βρήκε μια κυρία που έχει άνοια και την πήρε σπίτι της. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν την ηλικιωμένη γυναίκα πώς την λένε, εκείνη είπε το πραγματικό όνομα της...

Η 62χρονη οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, κρατείται και αύριο αναμένεται να δώσει εξηγήσεις.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δεν είμαστε σίγουροι ότι η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης εξαφανίστηκε το 2023. Από τις έρευνες και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό θα φανεί πόσο καιρό ήταν θαμμένη η άτυχη ηλικιωμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη γυναίκα ενδεχομένως να είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από δύο χρόνια, με κάποιους να μιλούν ακόμα και για πέντε χρόνια.

Από τις έρευνες των Αρχών θα αποκαλυφθεί επίσης αν η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια όπως ισχυρίζεται η 62χρονη κόρη της.

Αυτή τη στιγμή η 62χρονη δεν κατηγορείται για κακούργημα, ωστόσο ανάλογα με τις εξελίξεις, το κατηγορητήριο μπορεί να αλλάξει.

Η 62χρονη θα πρέπει επίσης να δώσει εξηγήσεις ποιος είναι ο άνδρας με το όνομα «Γιάννης» που σύμφωνα με πληροφορίες τη βοήθησε να θάψουν τη μητέρα της.

