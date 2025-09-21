Θρίλερ στη Θήβα: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε χωριό της Θήβας, καθώς μια γυναίκα κατηγορείται ότι έθαψε κρυφά τη μητέρα της πριν δύο χρόνια, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα!

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, η άτυχη ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια από την καθημερινότητα του χωροιύ και κανείς δεν την είχε δει, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στους κατοίκους.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη εμφάνισε ως μητέρα της στους αστυνομικούς που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, μετά από καταγγελία στον Εισαγγελέα της Θήβας, μία άλλη γυναίκα με πρόβλημα υγείας! Τελικά ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, του οποίου την ταυτότητα δεν αποκάλυψε.

Η 62χρονη αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Θηβών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να εξετασθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της ηλικιωμένης

