Θρίλερ στη Θήβα: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή

Προκειμένου να  συνεχίσει να  εισπράττει τη σύνταξή της και το επίδομα!

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε χωριό της Θήβας, καθώς μια γυναίκα κατηγορείται ότι έθαψε κρυφά τη μητέρα της πριν δύο χρόνια, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα! 

Θήβα: Πατέρας τραυμάτισε το μωρό του, ενώ χτυπούσε τη σύζυγό του

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, η άτυχη ηλικιωμένη  είχε εξαφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια από την καθημερινότητα του χωροιύ και κανείς δεν την είχε δει, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στους κατοίκους. 

Θήβα: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στην ταράτσα νοσοκομείου

Μάλιστα, η  κατηγορούμενη εμφάνισε ως μητέρα της στους αστυνομικούς που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, μετά από καταγγελία στον Εισαγγελέα της Θήβας, μία άλλη γυναίκα με πρόβλημα υγείας! Τελικά ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, του οποίου την ταυτότητα δεν αποκάλυψε.

Θήβα: Ο «μάρτυρας» του τροχαίου ήταν αυτός που σκότωσε τον ράπερ!  

Η 62χρονη αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Θηβών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να εξετασθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της ηλικιωμένης 
 

ΘΗΒΑ
 |
ΕΘΑΨΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
