Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων

Σε εορταστικό κλίμα ξεκίνησε η εκπομπή

Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων
Σε γιορτινό και ζεστό κλίμα ξεκίνησε η εκπομπή Breakfast@Star το πρωί της παραμονής Χριστουγέννων, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να καλημερίζουν το τηλεοπτικό κοινό γεμάτοι χαρά, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Οι παρουσιαστές μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής, έδωσαν από τα πρώτα λεπτά τον τόνο μιας άκρως εορταστικής εκπομπής, αφιερωμένης στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

«Καλημέρα σας! Με αγάπη και υγεία», είπε η Ελένη Χατζίδου και τόνισε πως αυτή είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Αντί για στιλό, όπως είπαν χαρακτηριστικά, αυτή τη μέρα κρατούσαν… τριγωνάκια, θέλοντας να μεταφέρουν τηλεοπτικά τη χαρά, την αγάπη και το αίσθημα της γιορτής σε κάθε σπίτι.

Δείτε όλη την εκπομπή Breakfast@Star

Η παραμονή Χριστουγέννων, όπως ανέφεραν, είναι η μέρα που γεμίζουν οι γειτονιές με παιδικές φωνές, κάλαντα, μυρωδιές από μελομακάρονα και σπιτικά φαγητά. Με αυτή τη λογική, η εκπομπή ξεκίνησε με κάλαντα και παιδικές μελωδίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συγκίνησης.

Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές έδωσαν τον λόγο στους συνεργάτες της εκπομπής, ζητώντας από τον καθένα να μοιραστεί τη δική του χριστουγεννιάτικη ευχή.

Η υγεία αναδείχθηκε ως η πιο συχνή και ουσιαστική ευχή, με πολλούς να προσθέτουν τη χαρά, την ξεγνοιασιά, την αγάπη και τη συντροφικότητα. Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι πιο ανάλαφρες στιγμές, με αναφορές σε ταξίδια, καλό φαγητό, μαγειρική με αγάπη, αλλά και λίγο… χρήμα, που όπως ειπώθηκε με χιούμορ!

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά στη σημασία του να μοιραζόμαστε στιγμές με ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά και το αίσθημα ευγνωμοσύνης για την ομάδα της εκπομπής, που –όπως ειπώθηκε– λειτουργεί σαν οικογένεια. 

Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων

