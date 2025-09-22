Βοιωτία: «Η 62χρονη ερχόταν στο ΚΕΠ με το νυχτικό της»

Ρωτούσε τους αστυνομικούς τι ειδήσεις μετέδιδαν στην τηλεόραση

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την 62χρονη από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο σπίτι της για να συνεχίσει να παίρνει την αναπηρική της σύνταξη και τα επιδόματα

Συνάδελφοί της περιγράφουν έναν διαταραγμένο άνθρωπο, που υπήρξε ο φόβος και ο τρόμος των υπαλλήλων, καθώς δημιουργούσε συχνά φασαρίες. 

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ και του σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, Παναγιώτης Κοχύλης, η 62χρονη πήγαινε συχνά στην υπηρεσία με παντόφλες και πιτζάμες και προκαλούσε προβλήματα στους συναδέλφους της, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύσεις.

Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον δήμο και το υπουργείο για τη συμπεριφορά της, αλλά κανείς δεν την απομάκρυνε από τη θέση της προϊσταμένης στα ΚΕΠ. 

Βοιωτία: «Η 62χρονη ερχόταν στο ΚΕΠ με το νυχτικό της»

 «Ήξερα ότι δημιουργούσε προβλήματα στην υπηρεσία. Με είχαν καλέσει με τρόμο οι συνάδελφοί της και είχα επέμβει, ώστε η συγκεκριμένη δημοτική υπάλληλος να απομακρυνθεί. Είχε προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συναδέλφους και πολίτες. Εμφανιζόταν στην υπηρεσία με πιτζάμες και παντόφλες και νυχτικό. Με εμφάνιση που δεν αρμόζει για δημοτικό υπάλληλο. Είχε αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν αγωγές. Υπήρχε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Είχε μηνύσει τον δήμαρχο και τον μισό δήμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνάδελφοί μου έχουν δικαστήρια από τις μηνύσεις της. Ενώ είχα ενημερώσει και το υπουργείο και τον Δήμο, δεν είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της», είπε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 62χρονη συνελήφθη στο σπίτι της στη Βοιωτία και στο αστυνομικό τμήμα που κρατούταν ρωτούσε συνεχώς τους αστυνομικούς τι ειδήσεις έπαιζε η τηλεόραση, πιθανόν για να μάθει αν παίζεται η υπόθεσή της. 

Οι αρχές ερευνούν αν εμπλέκεται στο θάνατο της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της. Η ίδια κατέθεσε πως η μητέρα της είχε πολλά προβλήματα υγείας και πέθανε στα χέρια της. 

Όσο για τους λόγους που την έθαψε στον στάβλο και δεν δήλωσε τον θάνατό της, ισχυρίστηκε πως πάσχει από ένα αυτοάνοσο νόσημα, έχει ένα παιδί που σπουδάζει στην Κρήτη και αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Είπε επίσης πως έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη, ενώ σε όποιον ρωτούσε τι έκανε η ηλικιωμένη, έλεγε πως είναι σε μια δομή, έχει πολλά προβλήματα και δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. 

Οι αρχές πήγαν στο σπίτι της μετά από καταγγελίες ότι είχαν καιρό να δουν την ηλικιωμένη γυναίκα. Η 62χρονη δε δίστασε μάλιστα να εμφανίσει μια άλλη γυναίκα ως μητέρα της. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τη γυναίκα αν είναι αυτή που ισχυρίζεται η 62χρονη, εκείνη το αρνήθηκε και σε συνδυασμό με μια φωτογραφία που είδαν, κατάλαβαν ότι πρόκειται για άλλον άνθρωπο. 

