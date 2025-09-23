Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο

Μια δυσάρεστη έκπληξη είχε η ρεπόρτερ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» Ευδοκία Μύτιλη, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ για την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν έξω από το σπίτι της 62χρονης για να καλύψει το ρεπορτάζ, μαζί με μία ακόμα συνάδελφό της από τον ΑΝΤ1.

Όταν έφτασε έξω από το σπίτι η γυναίκα, κατέβηκε από το αυτοκίνητό της και πλησίασε με άγριες διαθέσεις την Ευδοκία Μύτιλη. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της έκανε λαβή στο χέρι της δημοσιογράφου, της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε με δύναμη στο έδαφος.

Σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να φωνάζει να μην της φέρνουν το μικρόφωνο κοντά στο στόμα της και διαμαρτυρήθηκε γιατί, όπως είπε της έκλειναν την είσοδο του σπιτιού της.

Μετά την επίθεση η 62χρονη μπήκε στο σπίτι της και δεν ξαναβγήκε.

Όπως είπε η δημοσιογράφος αιφνιδιάστηκε από την επίθεση της γυναίκας, ενώ δεν έκρυψε ότι τρόμαξε από το ξέσπασμα και τη συμπεριφορά της.

