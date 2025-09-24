Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021»

Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης

«Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021», φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ο 28χρονος γιος της 62χρονης, που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού της στη Βοιωτία για να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα που έπαιρνε η ηλικιωμένη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega και του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός, στον οποίο ο παππούς του είχε γράψει όλη την περιουσία του, φέρεται να υποστήριξε ότι δε γνώριζε πότε πέθανε η γιαγιά του. 

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης

 «Δε γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι. Έχω να τη δω από τις αρχές Ιανουαρίου 2021». 

To σημείο που έθαψε η 62χρονη τη μητέρα της - Intimenews

Ωστόσο, σε άλλη ερώτηση των αστυνομικών, φέρεται να απάντησε πως είχαν περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που την είχε δει.

«Η τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου ήταν στα μέσα Οκτωβρίου του 2020. Είχα φύγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2021. Η γιαγιά μου ήταν παρούσα» φέρεται να είπε.

Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έμαθε για τις εξελίξεις από την ίδια του τη μητέρα, που του τηλεφώνησε στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο γιος της 62χρονης φέρεται να κατέθεσε πως είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021 - Intimenews

«Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.

Βοιωτία: Η εικόνα της υγείας της ηλικιωμένης

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας της γιαγιάς του, ο 28χρονος φέρεται να είπε πως είχε πολλά και σοβαρά προβλήματα, αν και οι λεπτομέρειες που έδωσε ήταν ασαφείς. 

Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο

«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», φέρεται να είπε.

Ο εγγονός της ηλικιωμένης ισχυρίστηκε πως η γιαγιά του είχε πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας - Intimenews

Δεν απέκλεισε δε, η ηλικιωμένη να έπασχε και από άνοια. 

«Ίσως να είχε θέματα και με την μνήμη της. Μάλλον άνοια, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό». 

Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Τέλος, όπως είπε, η γιαγιά του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, την οποία ο ίδιος δε γνώριζε. 

Χθες η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα

Η 62χρονη υποστηρίζει ότι δεν έσκαψε τον λάκκο επί τούτου το 2023, με σκοπό να θάψει τη μητέρα της, αλλά ο λάκκος είχε σκαφτεί σε άγνωστη χρονική στιγμή στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού της για να τοποθετήσει λέβητα.

Όπως είπε ο γιος της 62χρονης, η μητέρα του όταν έφτασε η αστυνομία φοβήθηκε ότι θα τη θεωρούσαν υπεύθυνη για τον θάνατο της γιαγιάς του - Intimenews

Ωστόσο όταν πέθανε η μητέρα της και επειδή, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη, την έθαψε εκεί και δεν δήλωσε τον θάνατό της, ώστε να συνεχίσει να παίρνει την αναπηρική της σύνταξη και τα επιδόματα.

Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»

Η γυναίκα, μέσω του δικηγόρου της, δήλωσε μετανιωμένη για την πράξη της και πως θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως έλαβε μετά τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της. 

Βοιωτία: Τέθηκε σε αργία η διευθύντρια του ΚΕΠ

Η 62χρονη, τέθηκε σε αργία από τον δήμο που εργάζεται, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.  

Η διευθύντρια του ΚΕΠ, φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία φέρεται να απουσίαζε συχνά. Συνάδελφοί της, την κατηγορούν για εριστική συμπεριφορά και μιλούν για άνθρωπο που δημιουργούσε εντάσεις.

