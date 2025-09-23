Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε σήμερα μία διαθήκη στη Βοιωτία που προκαλεί πολλά ερωτήματα για την 62χρονη κατηγορούμενη στη Θήβα και τις σχέσεις που είχε με τους δικούς της ανθρώπους. Η Τασούλα Παπανικολάου μετέδωσε ο πατέρας της άφησε την περιουσία του στο γιο της και όχι στην ίδια, όπως και σε μία σύμπτωση που υπάρχει.

Στα σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη διαθήκη του πατέρα της και τα οποία αποκάλυψε η δημοσιογράφος του Star, η σύμπτωση είναι ότι πεθαίνει και αυτός στο σπίτι στο Κλειδί, στις 30 Ιουνίου 2017.

Η αποκάλυψη της Τ. Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τη διαθήκη του πατέρα της 62χρονης

Ήταν αγρότης και λίγες ημέρες πριν πεθάνει, συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου, συντάσσει μία ιδιόχειρη διαθήκη αφήνοντας την περιουσία που έχει όχι στην κόρη του αλλά στον εγγονό του. Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές, με το μεγαλύτερο να είναι 13 στρέμματα. Στην κόρη του δεν άφησε τίποτα. Λόγο σε αυτά είχε και η μητέρα της 62χρονης ως σύζυγος του θανόντα.

Τα στοιχεία για τη διαθήκη του πατέρα της 62χρονης στη Βοιωτία

Όλα τα στοιχεία θα ερευνηθούν από τις αρχές καθώς υπάρχουν πολλές συμπτώσεις, όπως και η περιουσία που είχε στην κατοχή της η νεκρή μητέρα της.



