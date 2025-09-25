Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Συνταγογραφούσε φάρμακα στη νεκρή μητέρα της μέχρι πρόσφατα

Ελλαδα
Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι της στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα, φέρεται να συνταγογραφούσε φάρμακα στη νεκρή μητέρα της μέχρι και πριν μερικούς μήνες. 

Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

Σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε το Mega, έως τον Ιούλιο του 2025 έγραφε φάρμακα στη νεκρή. Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις για αντιθρομβωτικά φάρμακα, διουρητικά, χάπια για την καρδιά και το σάκχαρο. 

Βοιωτία: Συνεχίζονται οι έρευνες

Παράλληλα, οι αρχές ξεκινούν νέο κύκλο ερευνών, για να διαπιστωθεί αν ο θάνατος της 90χρονης οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Ήδη ελήφθησαν δείγματα χώματος από δύο σημεία στον λάκκο που έσκαψε η 62χρονη για να θάψει τη μητέρα της, ενώ θα κληθούν για νέες καταθέσεις συνάδελφοί της στο ΚΕΠ, με τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις. 

Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση

Ερευνάται ακόμα αν τα χρήματα που αποκόμισε η 62χρονη, λαμβάνοντας τη σύνταξη και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ, καθώς τότε θα ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα. 

Παράλληλα, αναζητώνται οι δύο αλλοδαποί εργάτες, ο «Γιάννης», που κατονόμασε η 62χρονη, κι ένας ακόμα, οι οποίοι φέρονται να έσκαψαν τον λάκκο έναντι 1.500 ευρώ, χωρίς όμως να είναι παρόντες στην ταφή της γυναίκας.

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Εκτιμάται δε ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε τουλάχιστον πριν από τέσσερα χρόνια, και όχι πριν από δύο, όπως έχει ισχυριστεί η 62χρονη. Σε αυτό συνάδει τόσο η κατάθεση του εγγονού της, ότι είχε να την δει από τον Ιανουάριο του 2021, αλλά και το γεγονός ότι μέσα στον λάκκο δεν βρέθηκαν ιστοί, αλλά μόνο κόκκαλα. 

Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021»

Στο μικροσκόπιο θα μπουν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί, πιθανές διαθήκες και οικονομικές συναλλαγές της 62χρονης, για να διαπιστωθεί αν είχε όντως οικονομικά προβλήματα, όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. 

Βοιωτία: Το δάνειο που κράτησε και η διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της

 Ο πρώην σύζυγος της 62χρονης, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι είχε οικειοποιηθεί το σπίτι που είχαν αγοράσει στην Αλεξανδρούπολη με δικά του χρήματα και περιέγραψε το «πολεμικό διαζύγιο» που είχαν. 

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης

Σε ηλικία 35 ετών, η γυναίκα μετακόμισε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον δεύτερο πρώην σύζυγό της και εργάστηκε εκεί ως υπάλληλος του Δήμου. Εκεί αγόρασαν ένα σπίτι που κόστισε 300.000 ευρώ, το οποίο ήταν εξ’ ολοκλήρου στο όνομα της συζύγου, με αποτέλεσμα μετά τον χωρισμό, εκείνη να πάρει δάνειο, να μην το αποπληρώσει και να υποθηκευτεί.

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Τελικά, βγήκε σε πλειστηριασμό και η 62χρονη έμεινε με τα λεφτά του δανείου στην κατοχή της. Ο δε σύζυγός της, είδε την περιουσία του να χάνεται.

Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία

«Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο ήταν πολεμικός. Με τον γιο μου είχα άριστες σχέσεις, αλλά ποτέ δεν μιλάγαμε για το τι έκανε η μαμά, η γιαγιά ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να αποφευχθούν οι εντάσεις», είπε και συνέχισε:

«Δεν ήθελα κι εγώ να έχω επαφή, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν το παιδί στη μέση και εγώ δε θα έπαιζα αυτό το παιχνίδι».

