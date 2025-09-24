Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

Στην υπόθεση της Βοιωτίας, δεν έχουν τέλος τα περίεργα που έχουν συμβεί. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε απόψε ότι ο πατέρας της κατηγορούμενης άφησε την περιουσία στον εγγονό του και όχι στην κόρη του από την εποχή που το παιδάκι ήταν μόλις τριών ετών.

Η Τασούλα Παπανικολάου μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

H δημοσιογράφος ανέτρεψε 25 χρόνια πίσω και ενώ ήταν εν ζωή ο πατέρας της 62χρονης. Στο 2000, με την κατηγορούμενη να ζει σύμφωνα με τα στοιχεία στην Αλεξανδρουπολη με τον πρώην σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους ,το οποίο τότε ήταν μόλις τριών ετών.

Ο πατέρας της αφήνει ουσιαστικά όλη την περιουσία στον μικρούλη και όχι στην κόρη του.Το ερώτημα είναι γιατί δεν την εμπιστεύεται για να της αφήσει την περιουσία. Πρόκειται για αρκετά κτήματα αλλά και το σπίτι στο Κλειδί .Με ισόγειο και υπόγειο 160 τ.μ. συνολικά δηλαδή 80 τ.μ για κάθε όροφο.

Η συμβολαιογραφική πράξη αφορούσε σε δωρεά εν ζωή με τον παππού να κρατά την επικαρπία. Σε αυτή την πράξη όμως υπήρχε ένας όρος: «Η σύζυγός του θα έχει το δικαίωμα συνοικήσεως και εφ’ όρου ζωής της επί της οικίας».

Ο γιος δεν μένει σε αυτό το σπίτι εδώ και πολλά χρόνιά Μένει όμως η μητέρα του και σημερινή κατηγορούμενη. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που δεν της ανήκει στα χαρτιά…

