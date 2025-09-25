Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

«Είναι άπληστη και ψεύτρα. Μπορεί να άνοιξε μόνη της τον λάκκο»

Νέες μάρτυρες σχετικά με την 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της, ενισχύουν τις εκτιμήσεις της αστυνομίας ότι πιθανόν η ηλικιωμένη γυναίκα να πέθανε νωρίτερα και όχι τον Αύγουστο του 2023 που ισχυρίζεται η κόρη της. 

Συγγενής της 62χρονης, που μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε πως από τις αρχές του 2021 χάθηκαν τα ίχνη της 90χρονης. 

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

«Την είχα δει τέλη του 2020, αρχές του 2021. Τελευταίος την είχε δει ο εγγονός της. Πριν πάει ο εγγονός της είχαμε πάει εμείς και τη φροντίσαμε τρεις, τέσσερις μέρες. Ήταν σε άθλια κατάσταση… με ένα babylino, μια μπλούζα κι ένα υποσέντονο στο στόμα. Τα νύχια της ήταν είκοσι πόντους. Την πρώτη μέρα τη φτιάξαμε, τη δεύτερη που πήγαμε με τη φίλη μου την βρήκαμε στο πάτωμα πεσμένη, είχε συρθεί σε ένα συρτάρι κι είχε πάρει μια μπλούζα. Τότε τελευταία φορά που την είχα δει ήταν κατάκοιτη», είπε. 

Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

Ο συγγενής είχε πει στην 62χρονη να πάρει μια γυναίκα για να φροντίζει τη μητέρα της, αλλά εκείνη δεν ήθελε. 

Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

«Δεν ήθελε, αλλά και ποιος θα πήγαινε; Είχε τη φήμη κακοπληρωτή. Ήταν άπληστη πολύ και ψεύτρα. Μας έλεγε ότι είχε πάει τη μητέρα της σε μια δομή, ότι είχε πάει στην αδελφή της και πολλές φορές έκανε πως είναι μέσα στο σπίτι και τη φώναζε από την αυλή για να την ακούνε οι γείτονες», είπε. 

Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

Αποκάλυψε ακόμα πως η 62χρονη είχε αδειάσει το σπίτι της μητέρας της και είχε πετάξει όλα της τα έπιπλα από το 2021, ενώ πρόσθεσε πως την έχει ικανή να άνοιξε μόνη της τον λάκκο και να έθαψε τη μητέρα της. 

Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση

Για μια παραμελημένη γυναίκα έκανε λόγο και γειτόνισσα της 62χρονης, από την οποία είχε ζητήσει να την προσέχει για λίγες μέρες όσο εκείνη θα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. 

Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

«Της είπε ότι δεν μπορούσα να τη φροντίσω και την παράτησε κι έφυγε. Πήγα στο σπίτι, είχε αφήσει την πόρτα ξεκλείδωτη και βρήκα τη γιαγιά στο πάτωμα, μέσα στις ακαθαρσίες, βρώμικη και της είχε πετάξει κάτι μπισκότα», είπε. 

Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021»

Μάλιστα κάποιος από τους γείτονες είχε δει την 62χρονη στο Δήλεσι και αναρωτήθηκε πώς γίνεται να είναι εκεί αφού τους είχε πει ότι θα ήταν στο νοσοκομείο. 

Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Τέλος η εκπομπή εντόπισε και τον Γιάννη, που κατονόμασε ως τον άνθρωπο που πλήρωσε για να της σκάψει τον λάκκο που έθαψε τη μητέρα της. Ωστόσο ο άνθρωπος τη διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας πως δεν έχει πάει ποτέ να δουλέψει στο σπίτι της και δεν την γνωρίζει καν. 

