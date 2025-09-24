Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

Η αποκάλυψη για την καθημερινότητά του με την Ελένη Χατζίδου

Συζήτηση για τις συνήθειες των ζευγαριών έφερε στο Breakfast@Star μια έρευνα που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος σχετικά με όσους επιλέγουν να κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια. Τότε, με το γνωστό του χιούμορ, ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή με την Ελένη Χατζίδου

Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

«Εγώ έχω βρει τη λύση πολύ καιρό πριν, εγώ κοιμάμαι στον καναπέ έτσι κι αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Επειδή πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό. Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που θα είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κάνω», είπε, χαμογελώντας, ο παρουσιαστής. 

Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

Από την πλευρά της, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε με χιούμορ: «Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει την καθημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ. Ο Ετεοκλής όμως, το παράκανε».

Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

«Για τα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν, ωραίο αυτό που λέμε», σχολίασε αστειευόμενη η Λιλή Πυράκη. Η άποψη για χωριστές κρεβατοκάμαρες δεν άρεσε καθόλου στη Μαίρη Αργυριάδου. «Δεν είναι ωραίο να ανοίγεις τα μάτια και να βλέπεις δίπλα σου τον έρωτα της ζωής σου; Τι είστε εσείς εδώ... κανένας ρομαντισμός!», σχολίασε.

Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»

Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

«Μη μου κάνει κάνα ντου στον καναπέ η Ελένη τώρα. Να μου το γυρίσει αλλιώς!», είπε, ο Ετεοκλής. «Καλέ δε χωράω, δεν πάω εκεί, άσε με... Θα αφήσω εγώ το κρεβάτι;», σχολίασε από την πλευρά της η Ελένη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

