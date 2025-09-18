Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Το ‘χουμε και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ανάμεσα σε άλλα, το αγαπημένο ζευγάρι της πρωινής ζώνης του Star αναφέρθηκε στη νέα σεζόν που τους βρίσκει στην τηλεοπτική μας καθημερινότητα καθώς και στα νούμερα τηλεθέασης.

Ειδικότερα, η Ελένη Χατζίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «Δεν ξέραμε ότι αυτό το ταξίδι θα έχει διάρκεια, ποιος το ξέρει; Σίγουρα το θέλαμε πολύ, παλέψαμε γι’ αυτό, το προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τις κεραίες μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχουν επιλέξει όσο καλύτερα γίνεται. Σίγουρα το ελπίζαμε και το θέλαμε».

«Εγώ είμαι τόσο πορωμένος και προσηλωμένος με την εκπομπή που πραγματικά σκέφτομαι μόνο το Breakfast@Star. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορείς να δώσεις και το 100% σου», συμπλήρωσε ο Ετεοκλής Παύλου στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά, δε, τα πρώτα δείγματα στα νούμερα της τηλεθέασης για την φετινή σεζόν στην πρωινή ζώνη, ο Ετεοκλής Παύλου διευκρίνισε πως: «Δεν έχει τι περιμένεις και τι όχι. Κάθε εκπομπή κάνει την προσπάθεια της. Βλέπεις το κοινό ότι θέλει να δει κάτι, το απολαμβάνει εκείνη τη στιγμή και το βλέπει. Τώρα, εμείς κάνουμε τη δική μας ανάλυση για τη δική μας εκπομπή».

«Βλέπουμε δηλαδή το πως ξεκινήσαμε, αν υπάρχει άνοδος, τι έχει γίνει, αν υπάρχει σταθερότητα. Όλα αυτά τα βλέπουμε, χαιρόμαστε με τα δικά μας συν και μελετάμε αυτά», πρόσθεσε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.