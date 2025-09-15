Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!

Πρεμιέρα έκανε Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας ανανεωμένο με την Ελένη Χατζίδου να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της!

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Star με οικοδεσπότες την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου έκανε έναρξη υπό τους ήχους της Άννας Βίσση!

Το ζευγάρι που αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια από το κοινό, τόσο για την αυθεντικότητα όσο και για τη χημεία του, είπε την πρώτη «Καλημέρα»!

«Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Θα κλάψω στην πρεμιέρα, παιδιά συγκινούμαι πάρα πολύ! Πριν βγούμε λέω, ωραία συνεχίζουμε, τι είναι αυτό το πράγμα;» ανέφερε συγκινημένη η Ελένη Χατζίδου.

«Συγκινήθηκες πολύ, ε; Το Breakfast 4 είναι εδώ και ξεκινάει!» είπε ο Ετεοκλής Παύλου και πρόσθεσε: «Αλλά εγώ θα το πω ότι το σημαντικό είναι να περνάς ωραίο καλοκαίρι, αλλά να απολαμβάνεις τη ζωή σου και τον χειμώνα. Μην περιμένεις μόνο το καλοκαίρι και εμείς θα φροντίσουμε και γι’ αυτό».

«Να σας προσφέρουμε το πιο πλούσιο, χαλαρωτικό, δυναμωτικό, μυρωδάτο, λαχταριστό πρωινό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το κυριότερο γεύμα της ημέρας με αυτό ξεκινάς τη μέρα, με χαμόγελο και αισιοδοξία και πολλές αποκλειστικότητες», τόνισε η Ελένη Χατζίδου με πολύ διάθεση για τη νέα σεζόν!

Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη είναι και φέτος στο πάνελ της εκπομπής, στις αστρολογικές προβλέψεις σταθέρη αξία η Άση Μπήλιου, ενώ στην κουζίνα θα είναι ο Γιώργος Ρήγας, που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025.