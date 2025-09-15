Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!

Τα πρώτα λόγια της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 10:32 Φαίη Σκορδά: Πώς υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην πρεμιέρα του Buongiorno
15.09.25 , 10:13 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα
15.09.25 , 10:10 Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!
15.09.25 , 09:54 Γιώργος Λιάγκας: Eίπε την πρώτη «καλημέρα» στο Πρωινό ΑΝΤ1
15.09.25 , 09:53 Εθνική Ελλάδος: Το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια με τον Γιάννη dj
15.09.25 , 09:40 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
15.09.25 , 09:24 Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας
15.09.25 , 09:22 Eξάγωνο Αφροδίτης-Άρη στις 16/09/2025: Τα Ζώδια Που Θα Ευνοηθούν
15.09.25 , 09:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «Happy Day»
15.09.25 , 09:15 Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!
15.09.25 , 09:03 Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
15.09.25 , 09:00 Ποιον παίκτη δεν υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ;
15.09.25 , 09:00 Ford Motor Ελλάς: Συγκεντρώνει τρόφιμα για φτωχές οικογένειες
15.09.25 , 08:40 Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
15.09.25 , 08:36 Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Eξάγωνο Αφροδίτης-Άρη στις 16/09/2025: Τα Ζώδια Που Θα Ευνοηθούν
Εθνική Ελλάδος: Το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια με τον Γιάννη dj
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη
Φαίη Σκορδά: Πώς υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην πρεμιέρα του Buongiorno
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας ανανεωμένο με την Ελένη Χατζίδου να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της!

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Star με οικοδεσπότες την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου έκανε έναρξη υπό τους ήχους της Άννας Βίσση!

Δείτε εδώ όλή την εκπομπή Breakfast@Star

Το ζευγάρι που αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια από το κοινό, τόσο για την αυθεντικότητα όσο και για τη χημεία του, είπε την πρώτη «Καλημέρα»!

«Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Θα κλάψω στην πρεμιέρα, παιδιά συγκινούμαι πάρα πολύ! Πριν βγούμε λέω, ωραία συνεχίζουμε, τι είναι αυτό το πράγμα;» ανέφερε συγκινημένη η Ελένη Χατζίδου.

Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!

«Συγκινήθηκες πολύ, ε; Το Breakfast 4 είναι εδώ και ξεκινάει!» είπε ο Ετεοκλής Παύλου και πρόσθεσε: «Αλλά εγώ θα το πω ότι το σημαντικό είναι να περνάς ωραίο καλοκαίρι, αλλά να απολαμβάνεις τη ζωή σου και τον χειμώνα. Μην περιμένεις μόνο το καλοκαίρι και εμείς θα φροντίσουμε και γι’ αυτό».

«Να σας προσφέρουμε το πιο πλούσιο, χαλαρωτικό, δυναμωτικό, μυρωδάτο, λαχταριστό πρωινό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το κυριότερο γεύμα της ημέρας με αυτό ξεκινάς τη μέρα, με χαμόγελο και αισιοδοξία και πολλές αποκλειστικότητες», τόνισε η Ελένη Χατζίδου με πολύ διάθεση για τη νέα σεζόν!

Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη είναι και φέτος στο πάνελ της εκπομπής, στις αστρολογικές προβλέψεις σταθέρη αξία η Άση Μπήλιου, ενώ στην κουζίνα θα είναι ο Γιώργος Ρήγας, που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025.

Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top