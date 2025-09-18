Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!

Το video clip που «άναψε» φωτιές

18.09.25 , 13:10 Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάποια πράγματα στον χρόνο μένουν ανεξίτηλα και μπορούν να δημιουργούν.. θέματα στο μέλλον.

Κάτι τέτοιο συνέβη στην περίπτωση της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου με αφορμή ένα video clip της τραγουδίστριας πριν όκτω χρόνια, στο οποίο φιλάει έναν άνδρα, υπό σκηνοθετικές οδηγίες. 

Χατζίδου: «Δεν είμαι καλά αυτές τις μέρες. Τις περισσότερες ώρες πονάω»

«Εγώ τώρα προχθές μάλωσα με την Ελένη για το video clip που έκανε πριν οκτώ χρόνια που φίλησε ένα παλικάρι», είπε χαρακτηριστικά στον «αέρα» του Breakfast@star με την Ελένη να συμπληρώνει: «Τότε δεν ήμασταν καν μαζί».

Ελένη Χατζίδου

«Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία», πρόσθεσε ο Ετεοκλής.

«Του έκανα ένα…ματς,  πολύ ωραίο παιδί. Ήμουν και ελεύθερη. Ωραίο φιλί, ωραίο φιλί. Ρε, εσύ δεν το νιώθεις εκείνη την ώρα. Γι' αυτό λέω, είναι δουλειά», εξήγησε η Ελένη.

Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»

Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ετεοκλής η μαμά του ήταν εκεί που είχε «ανακαλύψει» το video clip: «Να ξέρετε ότι μου το έδειξε το video clip η μανούλα μου όταν γνωριστήκαμε».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

