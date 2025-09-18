Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»

Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο φαίνεται πως διανύει η Ελένη Χατζίδου, η οποία δε διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η παρουσιάστρια του Breakfast@Star ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να περιμένει στον νευροχειρουργό.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις έντονες ενοχλήσεις που νιώθει στον αυχένα, λέγοντας πως ο πόνος είναι σχεδόν καθημερινός, ενώ παίρνει φαρμακευτική αγωγή ώστε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει, η ψυχολογία της και το χαμόγελό της παραμένουν δυνατά.

Χατζίδου: «Δεν είμαι καλά αυτές τις μέρες. Τις περισσότερες ώρες πονάω»

«Μωρέ δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις ημέρες, βασικά πολλές μέρες δεν είμαι καλά, με το αυχενικό που με ταλαιπωρεί. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω... Παίρνω και μια αγωγή για να μπορώ να ανταπεξέλθω», είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο story της.

Η ανάρτηση της Ελένης συγκέντρωσε πολλά μηνύματα στήριξης από followers και φίλους, με τους περισσότερους να της εύχονται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.

Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!

Στο story που ανέβασε εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, με φανερή κόπωση σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αναμονή στον νευροχειρουργό μήπως βγάλουμε άκρη… 🤞»

Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
