Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο φαίνεται πως διανύει η Ελένη Χατζίδου, η οποία δε διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η παρουσιάστρια του Breakfast@Star ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να περιμένει στον νευροχειρουργό.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις έντονες ενοχλήσεις που νιώθει στον αυχένα, λέγοντας πως ο πόνος είναι σχεδόν καθημερινός, ενώ παίρνει φαρμακευτική αγωγή ώστε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει, η ψυχολογία της και το χαμόγελό της παραμένουν δυνατά.

«Μωρέ δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις ημέρες, βασικά πολλές μέρες δεν είμαι καλά, με το αυχενικό που με ταλαιπωρεί. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω... Παίρνω και μια αγωγή για να μπορώ να ανταπεξέλθω», είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο story της.

Η ανάρτηση της Ελένης συγκέντρωσε πολλά μηνύματα στήριξης από followers και φίλους, με τους περισσότερους να της εύχονται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.

Στο story που ανέβασε εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, με φανερή κόπωση σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αναμονή στον νευροχειρουργό μήπως βγάλουμε άκρη… 🤞»