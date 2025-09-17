Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω, παίρνω αγωγή»

Μια δύσκολη περίοδο είναι αυτή για την Ελένη Χατζίδου, όπως παραδέχτηκε με ειλικρίνεια σε βίντεο που ανήρτησε το πρωί της Τετάρτης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγη ώρα πριν βγει στον αέρα του Breakfast@Star.

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star άνοιξε την καρδιά της στους followers της, αποκαλύπτοντας το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί το τελυεταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων είπε πως λαμβάνει αγωγή, προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές της υποχρεώσεις.

«Καλημέρα! Τι κάνετε; Ετοιμάστηκα για την εκπομπή. Ξέρω ότι απέχω πάρα πολύ καιρό από το Instagram, όχι ότι δεν ανεβάζω αλλά δεν σας μιλάω όπως σας μιλούσα, σας κρατάω μούτρα (πλάκα κάνω). Μωρέ δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις ημέρες, βασικά πολλές μέρες δεν είμαι καλά, με το αυχενικό που με ταλαιπωρεί. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω, νομίζω στην εκπομπή μόνο προσπαθώ να ξεχαστώ. Παίρνω και μια αγωγή για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Ευτυχώς με πιάνει και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, φυσιολογικά και σαν άνθρωπος. Και έχω και τη διάθεσή μου, την όρεξη μου γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.

Είναι δυνατόν να έχω μούτρα και εσύ να με βλέπεις έτσι απέναντι; Όχι να μοιραστούμε τη χαρά μας. Όταν είμαι καλά και δεν πονάω έχω διάθεση. Φιλιά πολλά, καλημέρα!», εξομολογήθηκε η Ελένη Χατζίδου στα Insta Stories της.