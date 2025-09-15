Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας

Τα γενέθλια της μικρής Μελίτας Παύλου ήταν στις 2 Σεπτεμβρίου, όμως οι γονείς της διοργάνωσαν το πάρτι για τους φίλους της, χθες Κυριακή 14 Σεπτεβρίου.
Χατζίδου- Παύλου με τη Μελίτα και την τούρτα της/ instagram
Μια μέρα πριν την πρεμιέρα του Breakfast@Star για φέτος, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιόρτασαν τα 6α γενέθλια της κόρης τους, μ΄ένα υπέροχο πάρτι που είχε θέμα τα Pokemon.
Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram
Χατζίδου- Παύλου: Η κόρη τους έγινε 6 ετών - Η πρωτότυπη «σχολική» τούρτα
H Mελίτα με face painting/ instagram
Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός με πολύχρωμα μπαλόνια σε παστέλ αποχρώσεις, candy bar με θέμα τα Pokemon, face painting και δραστηριότητες για τα παιδιά.
Χατζίδου- Παύλου: Tα γλυκάκια για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram
Χατζίδου - Παύλου: Τα δωράκια για το party της Μελίτας/ instagram
Χατζίδου - Παύλου: Οι δραστηριότητες για το party της Μελίτας/ instagram
Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και μαζί με τις φίλες της, Τάνια Καρρά και Τζο Λαζοπούλου.
