Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας

Ο εντυπωσιακός στολισμός με θέμα τα Pokemon

Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλια της μικρής Μελίτας Παύλου ήταν στις 2 Σεπτεμβρίου, όμως οι γονείς της διοργάνωσαν το πάρτι για τους φίλους της, χθες Κυριακή 14 Σεπτεβρίου.

Χατζίδου- Παύλου με τη Μελίτα και την τούρτα της/ instagram

Χατζίδου- Παύλου με τη Μελίτα και την τούρτα της/ instagram

Μια μέρα πριν την πρεμιέρα του Breakfast@Star για φέτος, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιόρτασαν τα 6α γενέθλια της κόρης τους, μ΄ένα υπέροχο πάρτι που είχε θέμα τα Pokemon

Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: Η κόρη τους έγινε 6 ετών - Η πρωτότυπη «σχολική» τούρτα

H Mελίτα με face painting/ instagram

H Mελίτα με face painting/ instagram

Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός με πολύχρωμα μπαλόνια σε παστέλ αποχρώσεις, candy bar με θέμα τα Pokemon, face painting και δραστηριότητες για τα παιδιά. 

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagramm

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: Tα γλυκάκια για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: Tα γλυκάκια για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: O στολισμός για το πάρτι γενεθλίων της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας

 

Χατζίδου - Παύλου: Τα δωράκια για το party της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου - Παύλου: Τα δωράκια για το party της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου - Παύλου: Οι δραστηριότητες για το party της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου - Παύλου: Οι δραστηριότητες για το party της Μελίτας/ instagram

Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας

Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και μαζί με τις φίλες της, Τάνια Καρρά και Τζο Λαζοπούλου.

Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΜΕΛΙΤΑ
 |
ΠΑΡΤΙ
