Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!

«Νομίζω ειδικά στο πρόσωπο έχω αδυνατίσει πολύ»

Δείτε τα insta stories της Ελένης Χατζίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου, πριν από λίγες ημέρες είχε αναφέρει στους χιλιάδες followers της πως την ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα με την υγεία της, ενώ προκειμένου να επανέλθει έπρεπε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη. 

Λίγα 24ωρα πριν από τη μεγάλη επιστροφή του Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45 στο Star, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται εμφανώς αλλαγμένη.

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, είχε αναφέρει πως την επιβαρύνει ένα πρόβλημα στον αυχένα, το οποίο όπως είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια «το παντρεύεσαι», ενώ σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε απόψε με τους διαδικτυακούς της φίλους, σήμερα είναι η 16 ημέρα της αγωγής που ακολουθεί με κορτιζόνη.

Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!

Όπως μάλιστα σημείωσε σε βίντεο που πόσταρε, η αγωγή έχει επηρεάσει την διατροφή και την εμφάνισή της, καθώς έχει απομακρύνει από την καθημερινότητά της τη ζάχαρη και το αλάτι. 

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής

Στη φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται με διαφορές στο πρόσωπο κι εμφανώς αδυνατισμένη, λόγω της θεραπείας, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας και την αίσθηση του χιούμορ της: «Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη λόγω του αυχένα και επειδή έχω κόψει αλάτι, ζάχαρη τελείως, νομίζω ειδικά στο πρόσωπο έχω αδυνατίσει πολύ! Κάτσε να δεις τώρα που θα αρχίσω να τρώω κανονικά πάλι».

Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!

Μετά από λίγες ώρες, πόσταρε καινούργιο βιντεάκι μέσα από το αυτοκίνητο, όπου μαζί με τον Ετεοκλή Παύλου μιλάνε με χιούμορ για τις υποχρεώσεις τους που ξεκίνησαν και πάλι!

