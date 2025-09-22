Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

Ο έρωτας μεταξύ του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου συνεχίζει να συγκινεί όσους τους ακολουθούν. Το πρωί της Δευτέρας, η Ελένη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα που της έστειλε ο σύζυγός της.

«Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά και σε ευχαριστώ για τη ζωή μας», έγραψε ο Ετεοκλής, εκφράζοντας με λόγια απλά αλλά γεμάτα συναίσθημα την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

Η Ελένη, που δεν κρύβει ποτέ την τρυφερότητα και την εκτίμησή της για τον άντρα της και την οικογένειά τους, θέλησε να μοιραστεί αυτή τη γλυκιά στιγμή με τους θαυμαστές της, δείχνοντας πόσο σημαντικό είναι να λέμε και να νιώθουμε αυτά τα λόγια μέσα στην καθημερινότητα.

Και φυσικά, η κόρη τους Μελίτα παραμένει το μεγαλύτερο δώρο που ολοκληρώνει αυτή την υπέροχη οικογενειακή ιστορία.