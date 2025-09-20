Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»

Ξαπλωμένη στο κρεβάτι και φανερά ανακουφισμένη, η Ελένη Χατζίδου σήκωσε τα δάχτυλα σε σήμα ειρήνης και χαμογέλασε διακριτικά στον φακό, στέλνοντας το μήνυμα: «Όλα πήγαν καλά! Αύριο νομίζω θα φανεί περισσότερο το αποτέλεσμα...»

Ανακουφισμένη η Ελένη Χατζίδου μετά τη δραστική θεραπεία που έκανε

Το στιγμιότυπο έρχεται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψή της πως υποφέρει από έντονους πόνους και ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια δραστική θεραπεία, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο story της: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα γιατί θα κάνω μια δραστική θεραπεία. Όχι επέμβαση ακριβώς… Να δω πώς θα πάει. Για να σας την προτείνω, αν βοηθήσει.»

Παρά το γεγονός ότι προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και την υγεία της, η Ελένη Χατζίδου αποφάσισε να μοιραστεί αυτές τις δύσκολες στιγμές με τον κόσμο που την ακολουθεί και της δείχνει έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του.

Προς το παρόν, το χαμόγελό της και το ήρεμο βλέμμα της δείχνουν πως τα πράγματα βαδίζουν προς το καλύτερο.