Ελένη Χατζίδου: «Ξύπνησα με φρικτό πόνο. Θα κάνω μια δραστική θεραπεία»

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα»

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ανάρτηση στα social media, η Ελένη Χατζίδου θέλησε να ευχαριστήσει τους followers της για το ενδιαφέρον και τα συνεχή μηνύματα που λαμβάνει σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Χατζίδου: «Δεν είμαι καλά αυτές τις μέρες. Τις περισσότερες ώρες πονάω»

Η ίδια, αν και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους για το συγκεκριμένο θέμα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, μιλώντας ανοιχτά για τον πόνο που βιώνει.

Δύσκολες ώρες για την Ελένη Χατζίδου

«Καλημερούδια για εσάς που ενδιαφέρεστε και με ρωτάτε συνέχεια για την υγεία μου. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ξύπνησα με φρικτό πόνο. Τώρα έχω πάρει αυτά που έπρεπε να πάρω και νομίζω ότι θα βοηθηθώ», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια όπως πρόσθεσε η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για εκείνη μιας και θα υποβληθεί σε μια δραστική θεραπεία. 

Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»

«Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα γιατί θα κάνω μια δραστική θεραπεία. Όχι επέμβαση ακριβώς. Να δω και πώς θα πάει. Για να σας την προτείνω. Γιατί εντάξει τώρα αυτά είναι... τα θέματα πολύ λεπτά. Οπότε δεν είναι να σας λέω από πριν. Την κάνω και θα σας πω.
Αλλά περιμένω πώς και πώς να πάω σήμερα στον γιατρό.»

 

Με αυτά τα λόγια, η παρουσιάστρια άφησε να εννοηθεί πως παρά την ταλαιπωρία, παραμένει θετική και αισιόδοξη για την πορεία της θεραπείας. Η ίδια δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς, όπως τόνισε, πρόκειται για «πολύ λεπτά» ζητήματα.

 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
