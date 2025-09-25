Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ

Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με την Μάρα Ζαχαρέα από τον αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

Είναι η πρώτη έρευνα μετά τη ΔΕΘ που διεξήχθη για λογαριασμό του STAR και αποτυπώνει τα νέα δεδομένα στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καταγράφεται στο 2,1% και το ΜΕΡΑ25 στο 2%. 1,5% συγκεντρώνει η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία ( 50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τοN ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Τέλος σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απαντά ναι και μάλλον ναι.