Παπαρίζου: «Έχω διάφορες αλλεργίες. Καθάριζα καρύδια κι έπαθα δύσπνοια»

Έλενα Παπαρίζου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο podcast της Άννας Ζηρδέλη/ βίντεο Happy Day

Για την πίστη της στον Θεό, τη στιγμή που θα ήθελε να ξαναζήσει και τις διατροφικές αλλεργίες που έχει, μίλησε η Έλενα Παπαρίζου, καλεσμένη στο podcast της Άννας Ζηρδέλη.

Η Έλενα Παπαρίζου στον Εθνικό τελικό Eurovison 2025 τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό», παραδέχτηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως έχει προστάτη της τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και πως επισκέπτεται τόσο το μοναστήρι στον Μανταμάδο της Λέσβου, όσο και της Σύμης.

Η γέννηση του ανιψιού της ήταν η πιο μαγική στιγμή στη ζωή της καλλιτέχνιδας, που θα ήθελε να ξαναζήσει. «Ήμουν εκεί, μέσα κι έκοψα τον ομφάλιο λώρο του. Ήταν μαγικό, κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά», εξομολογήθηκε.

Η Έλενα Παπαρίζου στην Τεχνόπολη, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως βαριέται τη γυμναστική. Αν και περπατάει αρκετά, σε εξωτερικούς χώρους, δε θα μπορούσε να ακολουθήσει μια συνδρομή σε γυμναστήριο.

Μετά το τραγούδι, η τέχνη μου είναι στο φαγητό

«Μπορώ να μαγειρέψω για τους άλλους, αλλά προσωπικά είμαι λίγο περιορισμένη. Έχω διάφορες τροφικές αλλεργίες. Μια φορά, είχαμε καρύδια και ήθελα να τα σπάσω για να είναι έτοιμα. Δε φορούσα γάντια και με έπιασε αλλεργικό άσθμα, δύσπνοια. Δεν έφαγα, τα καθάριζα απλά», αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου.