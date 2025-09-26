Παπαρίζου: «Έχω διάφορες αλλεργίες. Καθάριζα καρύδια κι έπαθα δύσπνοια»

Ποια στιγμή της ζωής της θα ήθελε να ξαναζήσει η τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 12:24 GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!
26.09.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
26.09.25 , 12:05 Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
26.09.25 , 11:40 Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»
26.09.25 , 11:34 Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»
26.09.25 , 11:24 Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
26.09.25 , 10:59 Χρήστος Βέργαδος: Ο Λόγος πο έφυγε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
26.09.25 , 10:58 Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
26.09.25 , 10:56 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
26.09.25 , 10:53 Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»
26.09.25 , 10:45 Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
26.09.25 , 10:45 Zυγός: Τα 12 ζώδια τον θαυμάζουν για διαφορετικούς λόγους
26.09.25 , 10:37 Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
26.09.25 , 10:11 To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά
26.09.25 , 10:02 Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του
Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο podcast της Άννας Ζηρδέλη/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την πίστη της στον Θεό, τη στιγμή που θα ήθελε να ξαναζήσει και τις διατροφικές αλλεργίες που έχει, μίλησε η Έλενα Παπαρίζου, καλεσμένη στο podcast της Άννας Ζηρδέλη.

Παπαρίζου: «Έχω διάφορες αλλεργίες. Καθάριζα καρύδια κι έπαθα δύσπνοια»

Η Έλενα Παπαρίζου στον Εθνικό τελικό Eurovison 2025 τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό», παραδέχτηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως έχει προστάτη της τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και πως επισκέπτεται τόσο το μοναστήρι στον Μανταμάδο της Λέσβου, όσο και της Σύμης.

Η γέννηση του ανιψιού της ήταν η πιο μαγική στιγμή στη ζωή της καλλιτέχνιδας, που θα ήθελε να ξαναζήσει. «Ήμουν εκεί, μέσα κι έκοψα τον ομφάλιο λώρο του. Ήταν μαγικό, κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά», εξομολογήθηκε. 

 Η Έλενα Παπαρίζου στην Τεχνόπολη, το 2024/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Η Έλενα Παπαρίζου στην Τεχνόπολη, το 2024/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως βαριέται τη γυμναστική. Αν και περπατάει αρκετά, σε εξωτερικούς χώρους, δε θα μπορούσε να ακολουθήσει μια συνδρομή σε γυμναστήριο. 

Μετά το τραγούδι, η τέχνη μου είναι στο φαγητό 

«Μπορώ να μαγειρέψω για τους άλλους, αλλά προσωπικά είμαι λίγο περιορισμένη. Έχω διάφορες τροφικές αλλεργίες. Μια φορά, είχαμε καρύδια και ήθελα να τα σπάσω για να είναι έτοιμα. Δε φορούσα γάντια και με έπιασε αλλεργικό άσθμα, δύσπνοια. Δεν έφαγα, τα καθάριζα απλά», αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
 |
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
 |
ΚΑΡΥΔΙΑ
 |
ΠΙΣΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top