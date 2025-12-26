Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 14:47 Ο NBAer που συζητά παράλληλα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
26.12.25 , 14:45 Αφέθηκε ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Η σύζυγός του αισθάνθηκε ότι απειλείται»
26.12.25 , 13:56 Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων
26.12.25 , 13:11 Ιωάννα Σιαμπάνη: Ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της
26.12.25 , 12:57 Υπόθεση Ε. Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία στο Κολωνάκι
26.12.25 , 12:17 Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
26.12.25 , 12:09 Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής
26.12.25 , 11:28 Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια
26.12.25 , 11:18 Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον Στηβ Ντούζο - Η φωτογραφία που ανέβασε
26.12.25 , 10:52 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
26.12.25 , 10:41 Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο
26.12.25 , 10:39 Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του
26.12.25 , 10:15 Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά
26.12.25 , 10:06 Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή
26.12.25 , 09:59 Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Φθιώτιδα: Αγνοούνται από εχθές τρεις ορειβάτες - Σε εξέλιξη οι έρευνες / ΣΚΑΙ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού τριών ορειβατών που αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές Αρχές και τις οικογένειές τους. Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν για πεζοπορία στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου και έκτοτε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, με τα κινητά τους να μην λειτουργούν προφανώς λόγω έλλειψης σήματος, σύμφωνα με τις αναφορές συγγενών που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η επιχείρηση διάσωσης έχει κινητοποιήσει πλήθος δυνάμεων, μεταξύ των οποίων 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τη Φθιώτιδα, την Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, ομάδες με drones για αεροπορική επιτήρηση και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ αναμένεται επιπλέον συνδρομή με drone από τη Λάρισα. 

Σέρρες: Αγωνία δίχως τέλος για τον 45χρονο - «Δεν έχουμε κανένα σημάδι»

Βαρδούσια Όρη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των τριών φίλων

Οι έρευνες εκτείνονται σε ευρεία ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, καλύπτοντας δύσβατες χαράδρες, πυκνά δάση και μονοπάτια στα ορεινά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος από τους τρεις αγνοούμενους ούτε από το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί στην περιοχή. 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με έντονο ψύχος και χαμηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, αφού η ορατότητα και η πρόσβαση στα πιο απόμερα σημεία είναι περιορισμένη. Η περιοχή των Βαρδουσίων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και ανεξερεύνητη, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια εντοπισμού ακόμα πιο δύσκολη. 

Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό

Οι οικογένειες των τριών φίλων παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές, ενώ η κινητοποίηση από πλευράς δημόσιων υπηρεσιών παραμένει αμείωτη. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αναζητήσεις ελπίζοντας ότι θα βρουν τους ορειβάτες σώους, με την επιχείρηση να χαρακτηρίζεται από συντονισμένη προσπάθεια και χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΟΡΗ
 |
ΦΩΚΙΔΑ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top