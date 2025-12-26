Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού τριών ορειβατών που αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές Αρχές και τις οικογένειές τους. Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν για πεζοπορία στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου και έκτοτε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, με τα κινητά τους να μην λειτουργούν προφανώς λόγω έλλειψης σήματος, σύμφωνα με τις αναφορές συγγενών που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η επιχείρηση διάσωσης έχει κινητοποιήσει πλήθος δυνάμεων, μεταξύ των οποίων 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τη Φθιώτιδα, την Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, ομάδες με drones για αεροπορική επιτήρηση και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ αναμένεται επιπλέον συνδρομή με drone από τη Λάρισα.

Βαρδούσια Όρη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των τριών φίλων

Οι έρευνες εκτείνονται σε ευρεία ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, καλύπτοντας δύσβατες χαράδρες, πυκνά δάση και μονοπάτια στα ορεινά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος από τους τρεις αγνοούμενους ούτε από το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί στην περιοχή.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με έντονο ψύχος και χαμηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, αφού η ορατότητα και η πρόσβαση στα πιο απόμερα σημεία είναι περιορισμένη. Η περιοχή των Βαρδουσίων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και ανεξερεύνητη, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια εντοπισμού ακόμα πιο δύσκολη.

Οι οικογένειες των τριών φίλων παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές, ενώ η κινητοποίηση από πλευράς δημόσιων υπηρεσιών παραμένει αμείωτη. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αναζητήσεις ελπίζοντας ότι θα βρουν τους ορειβάτες σώους, με την επιχείρηση να χαρακτηρίζεται από συντονισμένη προσπάθεια και χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα.