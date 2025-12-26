Ιωάννα Σιαμπάνη: Ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

Η Ιωάννα Σιαμπάνη περιμένει το δεύτερο παιδί της και αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρούμενη είδηση με τους ακολούθους της στα social media.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks επέλεξε τα φετινά Χριστούγεννα για να αποκαλύψει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, τόσο μόνη όσο και μαζί με τον γιο της, το πρώτο παιδί που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Τζίμη Σταθοκωστόπουλο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με συγκίνηση: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας», εκφράζοντας με τρυφερότητα τη χαρά της για την επέκταση της οικογένειάς της.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Σιαμπάνη

Η σχέση της Ιωάννας με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο μετρά περίπου οκτώ χρόνια, μέσα στα οποία έχουν δημιουργήσει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2022, σε μία χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για αυτούς, καθώς τότε γεννήθηκε και ο γιος τους, Φώτης.

Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης τους δείχνει ότι η οικογένεια μεγαλώνει με αγάπη και ζεστασιά, και οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της νέας φάσης της ζωής τους.

Οι followers της Ιωάννας Σιαμπάη έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους για τα ευχάριστα νέα, στέλνοντας μηνύματα αγάπης και συγχαρητήρια για την επερχόμενη άφιξη του μωρού. Με αυτή την κίνηση, η Instagrammer κατάφερε να μοιραστεί την προσωπική της ευτυχία με τον κόσμο με έναν όμορφο, γιορτινό και οικογενειακό τρόπο, ενισχύοντας τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.