Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR

Μια ηλικιωμένη επιστρέφει στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια και βλέπει μέσα έναν άγνωστο άνδρα. Την έχει ειδοποιήσει γειτόνισσα που αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις.

Ο άγνωστος κινείται μέσα στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι. Προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες. Το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR βρίσκεται στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ και ο οπερατέρ Γιώργος Μπίρης καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του.

Ο διαρρήκτης προσπαθεί να διαφύγει - Πολίτες τον ακινητοποιούν

Πολίτες τον ακινητοποιούν και προσπαθούν να καταλάβουν τι δουλειά είχε μέσα σε ξένο σπίτι. Ο άνδρας απαντά σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά.

Οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν, εντόπισαν ίχνη παραβίασης. Στην τσάντα του άνδρα βρήκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Η ιδιοκτήτρια πρόλαβε να επιστρέψει από τα ψώνια και να τον δει μέσα στο σπίτι, ενώ οι περίοικοι τον κράτησαν μέχρι τη σύλληψη.