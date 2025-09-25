Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR

Μια ηλικιωμένη επιστρέφει στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια και βλέπει μέσα έναν άγνωστο άνδρα. Την έχει ειδοποιήσει γειτόνισσα που αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις.
Ο άγνωστος κινείται μέσα στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι. Προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες. Το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR βρίσκεται στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ και ο οπερατέρ Γιώργος Μπίρης καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του.
Θεσσαλονίκη: 26χρονη όμηρος για μισή ώρα στα χέρια αδίστακτων ληστών
Ο διαρρήκτης προσπαθεί να διαφύγει - Πολίτες τον ακινητοποιούν
Πολίτες τον ακινητοποιούν και προσπαθούν να καταλάβουν τι δουλειά είχε μέσα σε ξένο σπίτι. Ο άνδρας απαντά σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά.
Οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο σπίτι.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν, εντόπισαν ίχνη παραβίασης. Στην τσάντα του άνδρα βρήκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Η ιδιοκτήτρια πρόλαβε να επιστρέψει από τα ψώνια και να τον δει μέσα στο σπίτι, ενώ οι περίοικοι τον κράτησαν μέχρι τη σύλληψη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.