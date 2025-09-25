Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR

Μπήκε σε σπίτι μέρα μεσημέρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 23:58 Έτσι Τρύπωναν Μέσα Στα Σπίτια Κι Έκλεβαν Ότι Έβρισκαν
25.09.25 , 23:46 Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR
25.09.25 , 23:33 Κατερίνα Διδασκάλου: Στο Παρίσι για δουλειά και αναψυχή
25.09.25 , 23:33 Φωτεινή Πετρογιάννη: Γιόρτασε «10 μήνες αγάπης» με τον γιο της
25.09.25 , 22:52 Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
25.09.25 , 22:49 Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο
25.09.25 , 22:17 Κρήτη: Αδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στη Μεσαρά
25.09.25 , 22:13 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
25.09.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 25/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.700.000 ευρώ
25.09.25 , 21:58 Eντοπίσθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
25.09.25 , 21:41 Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο
25.09.25 , 21:39 Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.
25.09.25 , 21:35 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
25.09.25 , 21:12 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR
Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ηλικιωμένη επιστρέφει στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια και βλέπει μέσα έναν άγνωστο άνδρα. Την έχει ειδοποιήσει γειτόνισσα που αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις.

Ο άγνωστος κινείται μέσα στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι. Προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες. Το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR βρίσκεται στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ και ο οπερατέρ Γιώργος Μπίρης καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του.

Θεσσαλονίκη: 26χρονη όμηρος για μισή ώρα στα χέρια αδίστακτων ληστών

Ο διαρρήκτης προσπαθεί να διαφύγει - Πολίτες τον ακινητοποιούν

Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR

Πολίτες τον ακινητοποιούν και προσπαθούν να καταλάβουν τι δουλειά είχε μέσα σε ξένο σπίτι. Ο άνδρας απαντά σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά.

Οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν, εντόπισαν ίχνη παραβίασης. Στην τσάντα του άνδρα βρήκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Η ιδιοκτήτρια πρόλαβε να επιστρέψει από τα ψώνια και να τον δει μέσα στο σπίτι, ενώ οι περίοικοι τον κράτησαν μέχρι τη σύλληψη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top