Θεσσαλονίκη: 26χρονη όμηρος για μισή ώρα στα χέρια αδίστακτων ληστών

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε στα χέρια δυο ληστών μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν δυο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, τη φίμωσαν, την κράτησαν όμηρο, απειλώντας τη για περίπου μισή ώρα. Το μαρτύριό της έληξε, όταν εισέβαλαν στο σπίτι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί για το περιστατικό.

Ήταν λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όταν οι δύο δράστες 39 και 42 ετών εισήλθαν στην πολυκατοικία. Μόλις μπήκαν στο κτίριο, φόρεσαν τα μπλουζάκια στο πρόσωπό τους για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και χτυπούσαν τις πόρτες των διαμερισμάτων, προκειμένου να δουν πού μπορούν να μπουν.

Η 26χρονη, που περίμενε φίλους της, άνοιξε την πόρτα μόλις άκουσε το ασανσέρ. Οι δράστες, όμως, βρήκαν την ευκαιρία και μπήκαν στο διαμέρισμά της.

Στιγμιότυπο μετά τη σύλληψη των δύο κακοποιών

Αστυνομικοί ήλεγξαν τους ορόφους της πολυκατοικίας, όταν άκουσαν υπηκόφους θορύβους στον 7ο από το διαμέρισμα, όπου η 26χρονη βρισκόταν φιμωμένη. Κατάφερε να φωνάξει σε βοήθεια με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο στο σπίτι, λίγα λεπτά αργότερα.

Οι δράστες αντιστάθηκαν σθεναρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 με κάκωση στο αριστερό χέρι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Λευκή Γεωργάκη, έχει καταγραφεί η στιγμή που οι αστυνομικοί βγάζουν με χειροπέδες τους κακοποιούς από την είσοδο της πολυκατοικίας στον Βαρδάρη. Επίσης, διακρίνεται να βγαίνει και η 26χρονη κοπέλα, ασφαλής πια, συνοδευόμενη από αστυνομικούς.

Οι δυο συλληφθέντες είναι γνώριμοι στην αστυνομία για κλοπές ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star



